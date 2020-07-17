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İBB Meclisi su bakım bedelini kaldırdı

AA |  17 Temmuz 2020 Cuma - 15:27 | Son Güncelleme : 17 07 2020 - 15:27

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, AK Parti ve MHP'li üyelerin oylarıyla kabul edilen kararla, fatura başına alınan 4 TL su bakım bedeli artık abonelerden tahsil edilmeyecek.


Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında Yenikapı  Avrasya Gösteri Merkezinde Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul  başkanlığında toplanan İBB meclisinde, İSKİ Genel Kurul gündem maddeleri  görüşüldü.
 
İBB Meclisinde 2019 Kasım ayında gerçekleştirilen İSKİ Genel Kurulunda  Sayıştay Başkanlığı raporu doğrultusunda kaldırılan ancak İBB Başkanı Ekrem  İmamoğlu tarafından yeniden görüşülmek üzere meclise iade edilen İSKİ Abone  Hizmetleri Tarife ve Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkındaki  gündem maddesi ele alındı.
İmamoğlu, iade yazısında bakım bedelinin, İSKİ gelirleri arasında  önemli bir miktarı oluşturduğunu ve bütçe denkliğini de etkileyeceğine dikkati  çekerek yeniden görüşülmesini istemişti.
 
İmamoğlu'nun yeniden görüşülmek üzere 2 Aralık 2019'da iade ettiği  madde, Hukuk Komisyonu ve Tarife Komisyonu müşterek raporunda tekrar ele alındı.
 
Komisyon, Sayıştay Başkanlığının raporu doğrultusunda kararın aynen  kabul edilmesini talep etti.
 
 Oturumu yöneten Zeynel Abidin Okul, gündem maddesini "ısrar kararı"  olarak oylamaya sundu. Gündem maddesi, AK Parti ve MHP grubunun oylarıyla "ısrar  kararı" olarak kabul edildi.
 
Böylece fatura başına 1 metreküp su fiyatı karşılığı olan ve 4 TL  alınan su bakım bedeli artık abonelerden tahsil edilmeyecek.
 
  
 

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