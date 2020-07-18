İBB Meclisi'nde su zammı tartışması

İstanbul’da 20 Temmuz’dan itibaren su faturaları yüzde 12.6 zamlı ödenecek. CHP’nin verdiği ilk teklifte su fiyatları için yüzde 35’lik zam öngörülürken, bu öneri AK parti Grubu tarafından kabul görmedi. Yüzde 12.6’lık zam İBB Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edildi.

İstanbul'da suya yüzde 12.6 zam geldi. İSKİ ’nin önceki gün Yenikapı ’da yapılan İSKİ Genel Kurulu’nda kabul edilen teklifle, İstanbul lular 20 Temmuz tarihinden itibaren suyu zamlı kullanacak.

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre 2020 Yılı Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarifeleri” hakkındaki rapor doğrultusunda, CHP’nin önerdiği yüzde 35 oranındaki su zammı AK Parti Grubu tarafından kabul görmedi. AK Parti Grubu’nun, suya yüzde 35 yerine yüzde 12.6 oranındaki önerisi, İBB Meclisi’nden oy çokluğuyla geçti.

‘ZAM YOK İNDİRİM VAR’

İSKİ’nin 2019 Yılı Faaliyet Raporu, 109 kabul, AK Partili Meclis üyelerinin 122 çekimser oyuna karşılık 109 kabul oyuyla İBB Meclisi’nde onaylandı. Faaliyet Raporu’nun oylanmasının ardından söz alan ve AK Parti yönetimi döneminde de İSKİ’nin başında bulunan İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu’ya dönüp, suya zam değil indirim yaptıklarını savundu. Mermutlu, 5 metreküpe kadar bakım bedelini kaldırdıklarını belirtti. AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Akkuş da, İSKİ’nin zam teklifinin yüzde 35 olduğunu, kendilerinin bunu yüzde 12.6’ya çektiklerini vurguladı.

BORÇLANMA YETKİSİ

Öte yandan, İSKİ’nin İstanbul’da yapacağı 14 proje için ihtiyaç duyduğu 4.3 milyarlık borçlanma talebine AK Parti ve MHP Grubu da ‘evet’ dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, “CHP’liler AK Parti bizim hizmetlerimizi engelliyor diye sürekli yaygara yapıyor. Yatırım için gerekli olan paranın dış krediye çevrilmesi için 4.3 milyarlık borç talebine İstanbul için ‘evet’ diyoruz” dedi.