İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırılması bir kampanya başlattı. İBB, Kurban Bayramı dolayısıyla başlattığı yeni kampanyada kurban kesmek isteyen vatandaşlar, İBB eliyle ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırabilecek. 150 bin kurbanın kesilmesi planlanan kampanyada kesilen kurbanlar, kavurma yapılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Peki, İBB İstanbul Vakfı kurban bağışı nasıl yapılır? İBB kurban bağışı fiyatları ne kadar?

İBB kurban bayramı nedeniyle yeni bir kampanya başladı. İBB bu sene kurban bağışı yapmak isteyen kişilere çağrıda bulunularak, İstanbul Vakfı’na kurban bağışı yapılması istendi. Kurban bağışları, kesildikten sonra kavurma yapılıp, konserve et olarak İBB sosyal yardımlar servisi tarafından destek verilen ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak. 495 TL olan hisse bedeli, İstanbul Vakfı'na yatırılacak. Daha sonra etler, İBB eliyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. İBB kurbanlık bağışı nasıl yapılır? İstanbul Vakfı Kurban bağışı fiyatları ne kadar?

İSTANBUL VAKFI KURBAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

istanbulvakfi.istanbul adresi üzerinden kayıt yaptıktan sonra bin 495 TL’yi veren her bir vatandaş, bir hisse bağışlamış olacak. ''Velaket Sahibi'' bölümünde yer alan, ''Adınız, Soyadınız, Ülke Alan Kodu, Cep Telefon Numaranız, T.C. Kimlik Numaranız, E-Posta Adresiniz'' bölümünü eksiksiz doldurun. ''Size de ulaştırmamızı ister misiniz?, Vekaletimiz İstanbul Vakfına veriyorum, Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi aydınlatma metni bildiriminizi okudum ve Açık Rıza Metni bildiriminizi okudum, anladım, onaylıyorum'' kısımlarından son 3'üne kesin tıklayın. İlk baştaki ''Size de ulaştırmamızı ister misiniz?'' bölümü tercihe bağlıdır.

Bu soruya onay verirseniz, 1 hisseden elde edilen 15 konservenin 14 adedi, ihtiyaç sahiplerine, 1 adedi de size ulaşacak.

İBB İSTANBUL VAKFI KURBAN BAĞIŞI YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

İSTANBUL VAKFI KURBAN BAĞIŞ FİYATLARI

İstanbul Vakfı üzerinden yürüyecek kurban bağışı dayanışmasında; bin 150 büyükbaş kurban kesilecek ve bir kurbanda 7 hisse olacak. Konservasyon işlemiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak etler kemiksiz ve 16 kg olacak. Bağış yapmak isteyenler bir hisse için bin 495 TL ödeyecek. Ödemeyi ister EFT/Havale isterseniz de kredi kartı ile gerçekleştirebilirsiniz.

KURBAN KESİMİ NOTER HUZURUNDA YAPILACAK

Planlamaya göre kurbanların kesimi bayramın ikinci ve üçüncü günü olan 1 ve 2 tarihlerinde yapılacak.

İBB, kesimlerin ardından etleri ihtiyaç sahiplerine konserve kavurma olarak dağıtacak.

Yaklaşık 120 bin konserve kavurma İstanbul’daki ihtiyaç sahibi ailelere kısa süre içinde ulaştırılacak.

İBB’ye ait 30 yıllık İstanbul Vakfı tarafından düzenlenen kurban bağış kampanyasına vatandaşlar dünyanın her yerinden katılabilecek.