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İBB konser takvimi! İBB 29 Ekim konserleri nerede yapılacak? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İBB konserleri listesi!

27 Ekim 2021 Çarşamba - 15:49 | Son Güncelleme : 27 10 2021 - 15:49

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tüm İstanbul’da coşku ile kutlayacak. Pek çok kişi Cumhuriyet'in 98. yıl dönümünde yapılacak etkinlikleri araştırıyor. İBB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir dizi etkinlik ve konser programı hazırladı. Peki, İBB 29 Ekim konserleri nerede yapılacak? Nerde, hangi konser var? İşte İBB konser takvimi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri listesi!


Cumhuriyet'in 98. yıl dönümü bu yıl da coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de etkinlik ve konser programlarıyla kutlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de (İBB) Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıl dönümünde, İstanbul’un farklı noktalarında konserler ve etkinlikler düzenleyecek. 
 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Volkswagen Arena’daki kutlamada İstanbullularla birlikte Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak olacak.
 
ONLİNE BAŞVURULAR TAMAMLANDI!
 
Pandemi koşulları nedeniyle sınırlı katılımın gerçekleşeceği etkinliğe, online başvurular tamamlandı.
 
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI İBB KONSER VE ETKİNLİK LİSTESİ
 
VOLKSWAGEN ARENA
 
Kenan Doğulu
Cumhuriyet Bayramı’nda özel repertuarı, dansçıları, özel ışık ve görsel şovuyla sahne almaya hazırlanan Kenan Doğulu, konserde 10.Yıl Marşı’nı 40 kişilik özel koro eşliğinde seslendirecek.
 
Mahmut Orhan
Canlı elektronik müzik performansıyla Mahmut Orhan İstanbullularla eşsiz bir konserde buluşacak.
 
Performans Şov
Müzisyen Rahman Altın’ın bestesi ve tanınan oyuncular Ebru Cündübeyoğlu, Fikret Yıldırım Urağ ve Mert Turak'ın katılımıyla senfonik müziğin performans sanatı ile buluştuğu özel bir gösteri yer alacak.
 
Tarih: 29 Ekim 2021 Cuma
Kapı Açılış Saati: 19.30
 
MEYDAN KONSERLERİ
 
İstanbullular, alanlardaki Türk bayrakları ile görsel şölen yaşatacak. Meydanlardaki ekranlardan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’  mesajı yayınlanacak. 10. Yıl ve İzmir marşları ile coşkunun doruğa çıkacağı kutlamalar, konserlerle şenlik alanına dönüşecek.
 
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Yer: Kadıköy Sahil Parkı
Saat: 20.00
 
Patron
Yer: Bağcılar Meydan
Saat: 20.00
 
Ziynet Sali
Yer: Üsküdar Sahil Meydan
Saat: 20.00
 
Melike Şahin
Yer: Topkapı Şehir Parkı
Saat: 20.00
 
MÜZE GAZHANE 29 EKİM ÖZEL PROGRAMI
 
Müze Gazhane'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hem çocuklar hem de yetişkinler için özel etkinlikler düzenlenecek.
 
11:00 - Atölye - Çocuklar için Felsefe – Demokrasi Nedir? - B Binası
12:00 - Atölye - Çocuklar için Jonglörlük Atölyesi - Meydan
14:00 - Atölye - Çocuklar için Müzik Atölyesi - B Binası
15:00 - Atölye - Yetişkinler için Tango Atölyesi - Pazar Alanı
15:15 - Gösteri - Cumhuriyet Kadınları - Canlı Heykel Sergisi - Tüm Alan
18:15 - Gösteri - Ateş Gösterisi - Meydan
18:30 - Konser - Bosphorus Ensemble - Meydan
20:00 - Konser - Kerem Görsev Quartet - Meydan
21:15 - Sinema - Film Gösterimi - Q Deck
 
‘KÜLTÜR İNSANI ATATÜRK’ SERGİSİ
 
29 Ekim-21 Kasım 2021 tarihlerinde ziyarete açık olacak sergide; Atatürk’ün hayata geçirdiği devrimlerin, kültür sanat ve eğitim alanlarında yarattığı etkileri, arşivlerde yer alan fotoğraflarla anlatılacak.
 
Yer: Maksem Taksim Cumhuriyet Galerisi
Tarih: 29 Ekim - 21 Kasım 2021
Saat: 10.00 – 17.00
 
‘ATA’NIN EN BÜYÜK MİRASI’ SERGİSİ
 
İETT çalışanları tarafından hazırlanan ‘Ata’nın En Büyük Mirası’ 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sergisi Karaköy ve Beyoğlu Tünel istasyonlarında. Sergide Atatürk’ün katıldığı 29 Ekim kutlamalarındaki tarihi anlar ait kareler yer alıyor.
 
Yer: Karaköy ve Beyoğlu Tünel İstasyonları
Tarih: 26 Ekim - 14 Kasım 2021
Saat: 07.00-22.45
 

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