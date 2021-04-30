İBB kiracılarından mayıs ayında kira almayacak, tam kapanmada su ve gaz kesintisi yapılmayacak...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB'ye ait gayrimenkullerde kiracı olan esnaftan mayıs ayında kira almayacak. Ayrıca tam kapanma sürecinde vatandaşların su ve doğal gazı kesilmeyecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hazırladığı bir video üzerinden İstanbul lulara seslendi ve 17 günlük “tam kapanma” süresince aldıkları tedbirleri, sunacakları hizmetleri anlattı. İGDAŞ ile İSKİ ’nin, kapanma döneminde kesme işlemi yapmayacağını belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

- Öncelikle gaz şirketimiz İGDAŞ ve İSKİ, kapama döneminde, konut ve küçük esnafın gazını da suyunu da kesmeyecek. Kapama dönemine denk gelen son ödeme tarihli faturalar, mayıs sonuna kadar ödenebilecek.

- Halk Ekmek ve Hamidiye Su, aynı şekilde çalışmaya ve dağıtıma devam edecek

- Otobüslerimiz, sabah 04.30’dan gece yarısına kadar; metrobüs ve havalimanı hatlarımız, 24 saat boyunca çalışacak.

- Metro seferlerimiz, 06.00-21.00 arası, 15 dakikada bir sefer yapacak. Füniküler ve tramvay hatları, kapanmada hizmet vermeyecek. Şehir Hatları, aynı tarifesine devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Ekrem İmamoğlu konu ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında; "İBB olarak kiracılarımıza bir müjde vermek istiyorum. Tüm gayrimenkullerimizde kiracı olan esnafımızdan Mayıs ayında kira almama kararı aldık. İBB ile kira sözleşmesi olan tüm işletmeler bu haktan yararlanacaktır." ifadelerini kullandı.