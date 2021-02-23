İBB itfaiye alımı sonuçları 2021… İBB itfaiye eri alımı 2021 sonuçları belli oldu! Yazılı ve Uygulama Sınavı sonuçları sorgulama…

İBB itfaiye alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusu merak ediliyor. İBB İtfaiye eri alımı sonuçları açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından bir açıklamada itfaiye eri alımı sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. İşte İBB itfaiye alımı sonuçları 2021…

İBB itfaiye eri alımı sonuçları açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından bir ilan yayımlandı ve itfaiye eri alımı sonuçlarının açıklandığına yer verildi. İBB yaptığı duyuruda "İBB’nin İtfaiye Eri kadroları için yaptığı yazılı ve uygulama sınav sonuçları açıklandı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, KPSS puanı ile başvuru yapanlar arasından toplam 210 aday itfaiye eri olma hakkı kazandı." İfadelerini kullandı. İBB itfaiye alımı sonuçları 2021…

İBB İTFAİYE ERİ SONUÇLARINDA BAŞARILI OLANLARIN LİSTESİNİ AÇIKLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün, boş bulunan kadrolara yönelik olarak Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin sınav hükümlerine göre düzenlediği İtfaiye Eri Yazılı ve Uygulama Sınavı sonuçlandı. Yazılı sınav ve uygulama sınavında başarılı olanlar ile sınavı yedek olarak kazanan adayların listesi açıklandı.

2020 KPSS (B) sınavından en az 60 puan alan adaylar arasından belirtilen genel ve özel şartları taşıyanlar puanına göre sıralandı. KPSS puanlarına göre 1007 aday belirlendi.

İtfaiye Eri kadrolarına (ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyi) yönelik olarak 27/12/2020 – 3/1/2021 tarihleri arasında e-Devlet Kapısı (https://www.turkiye.gov.tr/) üzerinden elektronik ortamda ön başvuru alındı. KPSS puanlarına göre yapılan sıralama sonrasında yazılı bölümü için 25/1/2021 tarihinde ve uygulamalı bölümü için 26/1/2021 – 12/2/2021 tarihleri arasında adaylar sınava alındı.

Yazılı ve uygulama sınavı; 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapıldı. Sınavda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 210 aday başarılı olarak itfaiye eri olmaya hak kazandı.

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