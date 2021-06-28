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İBB duyurdu! Elektrikli skuter işletmeciliği başvuruları başladı!

28 Haziran 2021 Pazartesi - 14:44 | Son Güncelleme : 28 06 2021 - 14:44

İstanbul sınırları içerisinde paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliği yapmak isteyen firmalar için başvurular başladı. Peki, İBB elektrikli skuter işletmeciliği başvurusu nasıl yapılır? İBB E-skoter başvurusu ne zaman sona erecek? İşte detaylar...


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 14 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrikli Skuter Yönetmeliği doğrultusunda Elektrikli Skuter Paylaşım Sistemi Yönergesi’ni hazırladı. 3 Mayıs tarihinde UKOME tarafından kabul edilen yönergeyle, İstanbul’da skoter işletmeciliği yapmak isteyen firmalar için başvuru şartları belirlendi.  
 

İBB ELEKTRİKLİ SKUTER İŞLETMECİLİĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bu kapsamda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yetki belgesi almış firmaların, müracaatlarını belirlenen esaslar doğrultusunda İBB Ulaşım Daire Başkanlığı’na yapmaları gerekiyor. Başvuru süreci 15 Temmuz 2021 tarihinde sona erecek.
 
İstanbul’da şu anda 38 ilçede toplam 75 bin 195 elektrikli skoter bulunuyor. E-skoterler, UKOME kararı doğrultusunda, yayalaştırılmış alanlarda ve kaldırımlarda kullanılamıyor.
 

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