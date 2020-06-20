İBB deprem zemin inceleme müdürlüğü yayımladı! İBB deprem zemin haritası - Deprem zemin haritası (İstanbul)!

İBB, Düzce ve Gölcük depremlerinden edinilen deneyimler sonucunda İstanbul’un 39 ilçesi için ‘İlçe Olası Kayıp Tahmini Kitapçıkları’ hazırladı. Deprem tehlikesi ve risklerini yeniden ele alınan İBB ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İlçelere özel olarak analizler ve haritalamalar yapılarak İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi-2019 kamuoyu ile paylaşıldı. İşte İBB deprem zemin haritası…

İBB ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi-2019” hayata geçirildi. Olası İstanbul depreminde hangi ilçe ve mahallelerde bina hasarı, can kaybı, yaralanma olacağı analiz edilerek, hangi ilçelerde altyapı hasarı ve barınma ihtiyacı ortaya çıkacağı da analiz edildi ve raporlaştırıldı.

MUHTEMEL HASARLAR TEK TEK ANALİZ EDİLDİ

İBB ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte ele aldığı çalışmada her ilçeye ayrı hazırlanan kitapçıkta, her ilçenin ve mahallenin mevcut sorunu ortaya çıkarıldı. İlçelere ait genel bilgiler, bina - altyapı ve nüfus bilgileri, kitapçıkta yer alırken, olası can kaybı ve yaralanma sayısı gibi senaryolar da hesaplandı. Doğal gaz, içme suyu ve atık su şebekelerinde oluşması muhtemel hasarlar da ele alınırken, geçici barınma ihtiyacına yönelik de bilgiler paylaşıldı.

İSTANBUL’DAKİ İLÇELERE AİT KİTAPÇIK İBB’NİN WEB SİTESİNDE YAYINLANDI

İstanbul’un 39 ilçesine ait kitapçıklar, https://depremzemin.ibb.istanbul/guncelcalismalarimiz web sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaşıldı.

Web sitesinden kitapçığa ulaşanlar, olası İstanbul depremi için hazırlanan raporda ikamet ettikleri mahallede olası tahminler ışığında kaç binanın ağır ya da hafif hasarlı olacağını, kaç kişinin öleceğini ve yaralanacağını okuyabilir.

Örneğin; kitapçıkta yer alan rapora göre Arnavutköy’de 2 bin, Ataşehir’de 3 bin, Bağcılar’da 10 bin, Bakırköy’de 6 bin, Beyoğlu’nda 4 bin 200, Büyükçekmece’de 9 bin, Çatalca’da 2 bin, Esenler’de 5 bin, Fatih’te 15 bin, Kâğıthane’de 2 bin, Kartal’da 4 bin, Küçükçekmece’de 13 bin, Sancaktepe’de 3 bin, Silivri’de 9 bin, Sultanbeyli’de 45 bin, Tuzla’da 7 bin, Üsküdar’da 4 bin yapıda orta ve üstü hasar meydana gelmesi ön görülüyor.

İSTABUL’DA ÇOĞU BİNA 20 VE 40 YAŞIN ÜSTÜNDE

Bahçelievler’de yapıların yüzde 83’ü, Bayrampaşa’da yüzde 91’i, Beykoz’da üçte ikisi, Güngören’de yüzde 90’ı, Şişli’de yüzde 92’si 20 ve üstü yaşa sahipken, Beşiktaş’taki yapılan yaklaşık yarısı, Adalar’daki yapılan yarısından fazlası, Eyüp’teki yapılan ise üçte biri 40 ve üstü yaşa sahip.

HASAR NEDENİYLE BİRÇOK YERDE BARINMA İHTİYACI OLUŞACAK

Raporda dikkat çeken analizlerden biri de olası İstanbul depreminde oluşacak hasar nedeniyle, Avcılar’da 35 bin, Başakşehir’de 13 bin 500, Beylikdüzü’nde 27 bin, Çekmeköy’de 4 bin, Esenyurt’ta 67 bin 410, Gaziosmanpaşa’da 14 bin, Kadıköy’de 17 bin, Maltepe’de 20 bin, Pendik’te 28 bin, Ümraniye’de 16 bin, Sarıyer’de 6 bin 600, Sultangazi’de 10 bin, Şile’de 900, Zeytinburnu’nda 31 bin hane için geçici barınma ihtiyacı ortaya çıkacak.