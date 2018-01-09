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İBB'den flaş karar! Beşiktaş-Adalar vapur seferleri...

AA |  09 Ocak 2018 Salı - 18:48 | Son Güncelleme : 09 01 2018 - 18:48

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Yardımcısı Faruk Aydın, Beşiktaş-Adalar vapur seferlerinin yapılmasına en kısa süreden yeniden başlanacağını bildirdi.


İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ocak ayı toplantısı yapıldı.  Toplantıda, Şehir Hatları'nın kış döneminde yolcu azlığı nedeniyle karşılıklı  olarak Beşiktaş-Adalar vapur seferlerini kaldırması gündeme getirildi.
 
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Adalar Belediyesi Meclis  Üyesi Avedis Kevork Hilkat, konuya ilişkin Meclis'e soru önergesi verdi.
 
Hilkat, ilk kez 1846'da tarifeli vapur seferlerinin başlamasıyla  İstanbul ile Adalar arasında toplu ulaşımın başlatıldığını belirterek, bugün  Adalıların en büyük probleminin başında ulaşımın geldiğini söyledi.
 
Adalar'ın ana karayla ulaşımının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin  görevi olması nedeniyle Şehir Hatları vapurları, deniz otobüsleri ve özel yolcu  motorları ile sağlandığını anlatan Hilkat, "Deniz Otobüsleri yalnızca yazın sefer  yapmakta, Şehir Hatları'nın seferleri ne yazın ne de kışın Adalıların ulaşım  ihtiyacını karşılamayacak şekilde düzenlenmektedir." dedi.
 
Hilkat, "Yeterli yolcu yok, zarar ediyor." anlayışı ile Adalıların  temel ulaşım haklarından mahrum bırakılmamaları gerektiğini dile getirdi.
 
 Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Yardımcısı Faruk  Aydın, seferlerin en kısa zamanda yeniden başlatılacağını söyledi. Aydın, "Şehir  Hatları Genel Müdürümüzden aldığımız bilgiye göre, seferlere en kısa sürede  başlanacak." dedi.
 
  
 
 

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İBB Beşiktaş-Adalar vapur kış
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