İBB'den flaş karar! 750 minibüs ve 250 dolmuş taksi...

Temmuz Ayı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi'nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıda, İBB'nin teklif ettiği 750 minibüs ve 250 dolmuş taksinin, taksiye dönüştürülme teklifi görüşüldü. Minibüs ve dolmuş taksi esnafını ilgilendiren teklifte, UKOME üyeleri uzun görüşmelerin ardından uzlaştı. Görüşülen teklif oy birliğiyle geçti.

İMAMOĞLU: İSTANBUL'A HAYIRLI OLSUN

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbulluların ve şoför esnafının sorunlarının çözümüne yönelik UKOME’ye sunduğumuz 750 minibüs ile 250 dolmuşun taksiye dönüşümünü içeren teklif kabul edilmiştir. İstanbul'a hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

"5 BİN TAKSİ İHTİYACI OLDUĞUNU BİLİYORUZ"