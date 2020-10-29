İBB'den Atatürk hologramlı 29 Ekim kutlaması

Haliç üzerinde oluşturulan su perdesine Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarının yanı sıra, "Cumhuriyetimiz 97 yaşında" ve "Cumhuriyet cesarettir" yazıları yansıtıldı.
İBB Saraçhane Binası, Bozdoğan Kemeri ve Kız Kulesi'nde de ışık şovları ve mapping gösterimleri yer aldı. Bozdoğan Kemeri'ne ve Kız Kulesi'ne de Türk bayrağı, Büyük Önder Atatürk'ün fotoğrafı ve "Cumhuriyetimiz 97. yılında" yazıları yansıtıldı.
Koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı kutlamalar, vatandaşlar tarafından da cep telefonlarıyla kaydedildi.
Etkinlikler 4 gün sürecek
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 4 gün boyunca Kuzguncuk Parkı, Salacak, Ortaköy ve Kabataş sahillerinde ışık gösterileriyle devam edecek.
Maltepe'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Maltepe Belediyesi, bando takımıyla tüm sokaklara bayram coşkusunu taşırken, Belediye Başkanı Ali Kılıç ve yaklaşık 100 motosikletli, ellerinde bayrak ve Atatürk posterleri ile vatandaşların bayramını kutladı.