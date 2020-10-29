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İBB'den Atatürk hologramlı 29 Ekim kutlaması

29 Ekim 2020 Perşembe - 21:30 | Son Güncelleme : 29 10 2020 - 22:17

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi sesinden Nutuk'tan bölümler okuduğu 3 dakikalık bir hologram gösterisi yapıldı.


Haliç üzerinde oluşturulan su perdesine Mustafa Kemal Atatürk'ün  fotoğraflarının yanı sıra, "Cumhuriyetimiz 97 yaşında" ve "Cumhuriyet cesarettir"  yazıları yansıtıldı.
 
İBB Saraçhane Binası, Bozdoğan Kemeri ve Kız Kulesi'nde de ışık  şovları ve mapping gösterimleri yer aldı. Bozdoğan Kemeri'ne ve Kız Kulesi'ne de  Türk bayrağı, Büyük Önder Atatürk'ün fotoğrafı ve "Cumhuriyetimiz 97. yılında"  yazıları yansıtıldı.
 
Koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı kutlamalar, vatandaşlar  tarafından da cep telefonlarıyla kaydedildi.
 
   
Etkinlikler 4 gün sürecek
 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 4 gün boyunca Kuzguncuk Parkı,  Salacak, Ortaköy ve Kabataş sahillerinde ışık gösterileriyle devam edecek.
 
Maltepe'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıl  dönümü coşkuyla kutlandı. Maltepe Belediyesi, bando takımıyla tüm sokaklara bayram coşkusunu  taşırken, Belediye Başkanı Ali Kılıç ve yaklaşık 100 motosikletli, ellerinde  bayrak ve Atatürk posterleri ile vatandaşların bayramını kutladı.
 
 
 

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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