İBB'deki işçi alımı formülü tartışma yarattı! '35 CHP'den, 15 İYİ’den...'

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Grubu’nun 18 Ekim’deki bilgilendirme toplantısında, mevsimlik işçilerin hangi partiden olduğuna göre alımıyla ilgili CHP’lilerin yaptığı konuşmalar sosyal medyada gündem oldu. Toplantının videosunu sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, “İBB Başkanı’nın liyakatten ne kastettiğini biz zaten biliyorduk” dedi

DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR VAR

CHP’li İBB Grup Sözcüsü Tarık Balyalı o toplantıda şunları söylemişti: “Şimdi bazen doğru bildiğimiz yanlışlar var. Mesela ben de bilmiyordum, süreç içinde öğrendim. Mesela kış bakım çalışmaları var. Ya da cankurtaran gibi mevsimsel 3 aylık, 4 aylık işçiler var. ‘Yav, 3 aylık işe niye bizim örgütümüzden adam girmiyor’ falan diye hepimiz birden bağırdık. Ama şöyle bir hukuki meselesi var. Özellikle bu tür mevsimsel işçilerde önceki yıllardan gelenlerin çalışmasının devam mecburiyeti var. Kanun böyle, onlar devam edecek” dedi.

BAŞKANLARIMIZ HER ŞEYİ BİLİYOR