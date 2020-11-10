İBB bursları ne zaman yatacak? İBB bursu ne kadar? İBB burs sonuçları sorgulama!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs sonuçları açıklandı. İBB bursu başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 'İBB bursları ne zaman yatacak? İBB bursu ne kadar?' soruları araştırılmaya başlandı. İşte İBB burs sonuç sorgulama ekranı, burs miktarı ve bursun yatırılacağı tarih hakkındaki bilgiler...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs sonuçları açıklandı. İBB tarafından burs sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite öğrencileri burs ile ilgili araştırmalar da arttı. Peki, İBB burs sonuçları nasıl öğrenilir? İBB bursları ne zaman yatacak? İBB bursu ne kadar? İşte İBB bursları ile ilgili merak edilenler...

İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

İBB Genç Üniversiteli sayfasında şu açıklama yer aldı;

"Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı sonuçları açıklanmıştır.

Genç Üniversiteli Eğitim Yardımına gösterdiğiniz ilgi için teşekkür eder, eğitim hayatınızda başarılar dileriz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi"

İBB BURSU NE KADAR, NE ZAMAN YATACAK?

Öğrenci başı yıllık 3 bin 200 TL olarak belirlenen burs 3’e bölünecek ve öğrencilere 3 farklı ay içinde verilecek.