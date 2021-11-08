İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak, İBB burs başvurusu 2021-2022 sonuçları açıklandı mı? Gözler İBB genç üniversiteli sonuçlarında!

İBB burs sonuçları açıklandı mı, İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtları yoğun ilgi görüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen burs sonuçlarının zaman açıklanacağını sorgulanıyor. Toplamda 3.200 TL değerinde verilen burslar 3 dönem şeklinde veriliyor. Burs başvuru sonuçları 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' adresi üzerinden ilan edilecek. İşte İBB genç üniversiteli burs başvuru sonuçları…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde üniversite öğrencilerine verilecek burs başvurularını tamamladı. Öğrenciler eğitim bütçelerine katkı sağlamak için merakla İBB burs sonuçları için İBB duyuru sayfasını takip ediyor. İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak, İBB burs başvurusu 2021-2022 sonuçları açıklandı mı?

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz ilan edilmedi. Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.

İBB BURSU NE KADAR?

İBB bursu 3 taksit halinde ödeniyor. İlk taksit 1200 TL, ikinci taksit 1000 TL ve üçüncü taksit ise 1000 TL olarak hesaplara yatırılıyor.

İBB BURSU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* T.C. vatandaşı olmak

* Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi

* Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

* Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

* Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

* Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması* Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

İBB BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

* Açık öğretimde okuyanlar

* Uzaktan öğretim görenler

* Ücretli değişim programında bulunanlar

* 25 yaşından büyükler

* Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

* Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

* Yüksek lisans ve doktora öğrencileri