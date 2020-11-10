İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Asil liste sorgulama 2020…

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bursu almak için burs başvurularında bulunan öğrenciler, İBB genç üniversiteleri burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediliyor. Gelir durumu kriterlerine göre toplamda 30 bin öğrenciye verilecek bursların miktarı aralık ayı için 1200 TL, Şubat ayı için 1000 TL ve Mayıs ayı için 1000 TL olarak belirlendi.

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuruda bulunan öğrenciler İBB bursunun sonuçları sabırsızlıkla bekliyor. Toplamda 30 bin üniversite öğrencisine verilecek burslar ne zaman açıklanır? İşte İBB genç üniversiteli bursu hakkındaki detaylar…

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?

İBB Genç Üniversiteli sayfasında yapılan açıklamada burs sonuçlarının Kasım ayı içerisinde sonuçlanacağı ima edilmişti. Ancak İBB burs sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İBB BURSU NE KADAR?

Öğrenci başı yıllık 3 bin 200 TL olarak belirlenen burs 3'e bölünecek ve öğrencilere 3 farklı ay içinde verilecek.

Aralık ayında 1200 TL, Şubat ayında 1000 TL ve Mayıs ayında 1000 TL olarak ödenmekte.

İBB BURSU BAŞVURU ŞARTLARI

İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı bursu almak için öğrencilerden istenen şartlar ise...

* T.C. vatandaşı olmak

* Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi

* Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

* Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

* Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

* Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

* Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak