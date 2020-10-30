İBB burs sonuçları 2020...İBB Beyaz Masa tarih verdi! İBB genç üniversiteli burs sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak? İBB burs açıklanma tarihi!

İBB burs sonuçları, burs başvurusu yapan adaylar tarafından ilgiyle yakından takip ediliyor. Başvuruların 14 Ekim’de sona ermesiyle gözler genç üniversiteli burs sonuçlarının açıklanacağı tarihi çevrildi. 30 Ekim yani bugün İBB burs sonuçlarının açıklanması bekleniyordu ancak İBB Beyaz Masa’dan yeni tarih açıklaması geldi. Peki, İBB bur sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs sonuçları 2020…

İBB burs sonuçları merakla beklenirken, İBB Beyaz Masa tarafından açıklamaya yapıldı. Açıklamada eksik evrakların son teslimat süresi 1 Kasım olduğu belirtilerek, sonuçların bugün açıklanmayacağını söylemiş oldu. Peki, İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte İBB genç üniversiteli burs sonuçları…

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB burs sonuçların kasım ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

İBB BURS SONUÇ SAYFASI

İBB BURSU NE KADAR?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla başlatılan projeyle; ihtiyaç sahipliği veya ailevi durum kriterlerine göre sıralanacak 30 bin gence Eğitim Yardımı verilecek. Yıllık öğrenci başı 3 bin 200 TL olarak belirlenen Eğitim Yardımı geçtiğimiz yıl Aralık'ta 1200 TL, Şubat'ta 1000 TL, Mayıs ayında 1000 TL olarak ödendi.

İBB BURSU BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

Başvuru Yapamayacak Öğrenciler

Açık öğretimde okuyanlar

Uzaktan öğretim görenler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar