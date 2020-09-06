İBB burs başvurusu 2020 | İBB burs başvurusu devam ediyor mu? İBB burs başvuru sonucu ne zaman açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB tarafından üniversite öğrencilerine “İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı” başlığıyla eğitim bursu veriyor. Üniversitelerin açılmasına az bir süre kala, öğrenciler İBB burs başvurusu hakkında araştırma yapıyor. Peki, İBB burs başvuru sonucu ne zaman açıklanacak?

İBB burs başvurusu şartları ile başvuruların devam edip etmediği araştırılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen öğrenci bursuna başvuran adaylar da İBB burs başvuru sonucunu merak ediliyor.

İBB BURS BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olmak,

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,

Lisans öğrencisi olmak,

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak,

Ara sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 60 ya da 4 üzerinden 2,50 olması,

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak,

Kredi Yurtlar Kurumundan burs almadığına dair belge ibraz etmek ve özel kurumdan burs almadığını beyan etmek şartları aranmaktadır.

İBB Burs başvuru yapamayacaklar da belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB kimlerin burs başvuru yapamayacağına dair de bilgileri yayımladı. İşte İBB bursu yapamayacak olanlar.

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/yakınının İstanbul’da ikamet etmesi için açıklama:

Anne babanın vefat etmesi ya da boşanması durumunda öğrencinin ikamet ettiği aile bireyi esas alınır.



Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak şartı için açıklama:

Başvuru sahipleri gerekli görüldüğü hallerde sosyal incelemeye tabi tutulacaklardır.

İBB BURS BAŞVURUSU KİMLER YAPAMACAK?

Açık öğretimde okuyanlar,

Uzaktan öğretim görenler,

Üniversitelerinin son sınıfında okuyanlar,

Ücretli değişim programında bulunanlar,

25 yaşından büyükler,

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler,

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri İBB burs başvurusu yapamayacaklardır.

İBB burs başvuruları sadece Büyükşehirin online başvuru sistemi üzerinden yapılabilecektir. Aşağıdaki bağlantıdan ilgili İBB burs başvuru bağlantısına direkt erişim sağlayabilirsiniz.

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İBB BURS BAŞVURUSU DEVAM EDİYOR MU?

İBB sitesinde yer verilen bilgiye göre, eğitim desteği başvuruları sona erdi. Duyuruda, ‘’tüm başvuruların titizlikle inceleneceğine ve adaletli bir biçimde değerlendirileceğine hiç şüpheniz olmasın.’’ İfadeleri kullanıldı.

İBB BURSU BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Değerlendirmede, Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterlerine göre yapılacak sıralama esas alınır. Eğitim yardımı değerlendirme komisyonuyla karara bağlanacak. Toplam 30.000 öğrenciye eğitim yardımı yapılması öngörülüyor. Eğitim yardımı planlamasında kadın ve erkek adaylar için eşitlik dengesi gözetilecek. Eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin belgelerini eksiksiz olarak ibraz etmeleri istenecek. Belgesini ibraz etmeyen adaylar yerine yedek liste ile iletişime geçilecek. Sonuçların ne zaman açıklanacağına dair bilgi paylaşılmadı.

- Eğitim Yardımı başvuruları sadece web sayfası üzerinden alınacak.

- Asil ve Yedek Liste açıklandıktan sonra evrakların posta ile gönderilmesi durumunda zamanında ulaşmayan evraklar, yanlış adrese teslim edilen evraklar ve eksik evrakların sorumluluğu öğrenciye aittir. Bu nedenle evrakların elden teslim edilmesi öneriliyor.