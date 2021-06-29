İBB Başkanı İmamoğlu Vali Seddar Yavuz'a 20 bin lira tazminat ödeyecek. İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı Seddar Yavuz'un avukatı Resul Yılmaz ile davalı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Güştah Özanadolu katıldı. Avukat Yılmaz, Ordu 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararını da dava dosyasına sunduklarını belirterek, "Davalı, müvekkilime hakaret ederek kişilik haklarına saldırıda bulunmuştur. Bu olay nedeniyle de yine aynı hakaret içeriği ile birçok insan müvekkilime hakaret etmiştir. Davalının siyasi kişiliği bulunduğu için toplumda bir algı oluşmuştur. Bu hususlar dikkate alınarak davanın kabulüne karar verilmesini talep ederiz." dedi.

İmamoğlu'nun avukatı Özanadolu ise ceza mahkemesinde verilen kararın hukuka aykırı olduğunu ve karara itiraz ettiklerini belirterek, kararın kesinleşmesinin beklenilmesini ve davanın reddini istedi. Özanadolu ayrıca, "Kabul etmemekle beraber bu ifade kullanıldığına dair mahkemenizce bir kanaat oluşsa dahi bu ifade, ifade özgürlüğü kapsamındadır." dedi. Mahkeme, davacının 100 bin liralık tazminat talebini kısmen kabul ederek, 5 Haziran 2019'dan itibaren işleyecek yasal faizi birlikte 20 bin lira manevi tazminatın İmamoğlu'ndan alınarak davacı Yavuz'a verilmesine hükmetti.