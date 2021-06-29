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İBB Başkanı İmamoğlu Vali Seddar Yavuz'a 20 bin lira tazminat ödeyecek

AA |  29 Haziran 2021 Salı - 17:38 | Son Güncelleme : 29 06 2021 - 17:38

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açtığı manevi tazminat davasında karar açıklandı.


İBB Başkanı İmamoğlu Vali Seddar Yavuz'a 20 bin lira tazminat  ödeyecek. İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı Seddar  Yavuz'un avukatı Resul Yılmaz ile davalı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Güştah  Özanadolu katıldı.   Avukat Yılmaz, Ordu 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararını da  dava dosyasına sunduklarını belirterek, "Davalı, müvekkilime hakaret ederek  kişilik haklarına saldırıda bulunmuştur. Bu olay nedeniyle de yine aynı hakaret  içeriği ile birçok insan müvekkilime hakaret etmiştir. Davalının siyasi kişiliği  bulunduğu için toplumda bir algı oluşmuştur. Bu hususlar dikkate alınarak davanın  kabulüne karar verilmesini talep ederiz." dedi.
 
İmamoğlu'nun avukatı Özanadolu ise ceza mahkemesinde verilen kararın  hukuka aykırı olduğunu ve karara itiraz ettiklerini belirterek, kararın  kesinleşmesinin beklenilmesini ve davanın reddini istedi.   Özanadolu ayrıca, "Kabul etmemekle beraber bu ifade kullanıldığına  dair mahkemenizce bir kanaat oluşsa dahi bu ifade, ifade özgürlüğü  kapsamındadır." dedi.  Mahkeme, davacının 100 bin liralık tazminat talebini kısmen kabul  ederek, 5 Haziran 2019'dan itibaren işleyecek yasal faizi birlikte 20 bin lira  manevi tazminatın İmamoğlu'ndan alınarak davacı Yavuz'a verilmesine hükmetti.
 
Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylığı  sırasında Karadeniz gezisi kapsamında 5 Haziran 2019'da Ordu programının ardından  İstanbul'a gitmek üzere geldiği Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki VIP Salonu'nda  dönemin Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla Ordu'da dava  açılmıştı. Davanın 2 Mart'ta görülen duruşmasında, cumhuriyet savcısı  mütalaasında, "Seddar Yavuz'a gıyabında ve olay yerinde bulunan tanıklarla  ihtilat ederek hakarette bulunduğu ve bu şekilde üzerine atılı 'kamu görevlisine  görevinden dolayı alenen hakaret' suçunu işlediği anlaşılmakla sanık Ekrem  İmamoğlu'nun TCK'nın 125/1, 125/3-a, 125/4 maddeleri gereğince  cezalandırılmasına, sanığın hapis cezası ile mahkumiyeti halinde TCK'nin 53/1  maddesinde yazılı bulunan hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar  verilmesi talep ve mütalaa olunur." ifadelerini kullanmıştı. Ordu 4. Asliye Ceza Mahkemesi, 17 Mart'ta davayı karara bağlayarak,  sanık Ekrem İmamoğlu'na, "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı gıyabında  alenen hakaret" suçundan 354 gün karşılığı 7 bin 80 lira adli para cezası  vermişti.
 
  

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