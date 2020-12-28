İBB Başkanı İmamoğlu açıkladı! Vatandaş istemiyor

İzmit Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ ortaklığında İzmit te yapılacak olan afet odaklı sosyal konut projesi Çınar Evleri'nin temeli bugün düzenlenen törenle atıldı. Törene TBMM Başkanvekili Haydar Akar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ve davetliler katıldı. Toplam 143 konut ve 5 ticari birimden oluşan proje içerisinde 37 adet 87 metrekare 2 artı 1 daire, 66 adet 93 metrekare 2 artı 1 daire, 40 adet 144 metrekare 3 artı 1 daire bulunuyor. Peşin 274 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan daireler için, asgari peşinat tutarı 27 bin 405 TL'den başlayacak.

'GÜÇLÜ BİR BİRLİKTELİĞİN TEMELİNİ ATIYORUZ'

Törende konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Bugün KİPTAŞ İzmit Çınar Evler Projesinin temelini atıyoruz. Mutlu ve gururluyuz. Ekrem Başkanımız İzmite ağabeylik yaptı. Bu birliktelik bizim için çok önemli. Burada sadece ev projesinin temelini atmıyoruz aslında, burada İzmit ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında güçlü bir birlikteliğin temelini atıyoruz. Başkanımız İzmiti, Kocaeliyi çok seviyor. Çınar Evler Projesi afet odaklı yeni bir anlayışla inşa edilen bir konut projesi. Biz burada aslında bir örnek oluşturuyoruz. Asgari ücretin altında bir ücretle ödeme yapılacak. Peşinat olarak 27 bin lira belirlendi. Orta ve alt gelirli vatandaşlarımızın alabileceği önemli bir proje. İnsanlarımız burada ev sahibi olacaklar. Projemiz hayırlı olsun" dedi.

1999 DEPREMİ ÖNCESİ YAPILMIŞ 800 BİN BİNA VAR

İstanbul'da kentsel dönüşüm açısından yaptıkları çalışmaları anlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öngördüğü sorumluluklardan biri, kentsel dönüşüm ile ilgili sorumluluk. Bu alanda yüksek bir mesuliyetimiz var. İstanbul'da halihazırda, 1999'da yaşadığımız acı deprem öncesi yapılmış 800 bin yapı var. Bakın daire demiyorum. 800 bin bina var. Tahmin üzerinden gitmek dışında birebir bu yapılarla ilgili tespit çalışması bugüne kadar yapılmamış. Yani insanların inisiyatifine bırakılmış. Fakat insanların inisiyatifine bıraktığınızda, depremle ilgili bir sorunu ciddi bir şekilde çözmek istiyorsanız, şöyle bir talihsizlikle de karşı karşıyasınız. Biz şu anda İstanbul'un tüm ilçelerinde böyle bir süreci başlattık. Birkaç ay içerisinde, örnek seçtiğimiz Avcılar ve Silivri 'de 30 bin yapının testiyle ilgili yol almak durumundayız. Niyetimiz 2023'ün sonuna kadar İstanbul'un bu anlamdaki yapı stokunun tam bir röntgenini çıkarıp bununla yüzleşmek diye konuştu.

VATANDAŞ EVİNİN RÖNTGENİNİN ÇEKİLMESİNİ İSTEMİYOR

İmamoğlu vatandaşların evlerinin röntgeninin çekilmesini istemediklerini ifade ederek, konuşmasına şöyle devam etti: Yaşadığımız talihsizlik ise biz gidip, evlerin tespitini yapmak istiyoruz. Ama vatandaş evinin röntgeninin çekilmesini istemiyor. Bu oran az değil. Bazı yerlerde yüzde 15, yüzde 20'lere kadar çıkabiliyor. Yani vatandaş yüzleşmekten korkuyor. Evsiz, barksız kalmaktan korkuyor. Şimdi vatandaşımız tümüyle haksız değil. Ama biz ısrarla İstanbul'un röntgenini çekmek zorundayız. Çünkü evinin tespitinin yapılmasından korkan vatandaşımızın bile burnunun kanamasından biz sorumluyuz. O açıdan, bu sorumluluk ile yol alıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu envanteri çıkaracak ve sonrasında kimseyi yarı yolda bırakmamak adına kentsel dönüşümde de örnek modellerle İstanbul'u büyük bir seferberliğe tabi tutacağız."