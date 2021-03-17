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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na para cezası

AA |  17 Mart 2021 Çarşamba - 12:32 | Son Güncelleme : 17 03 2021 - 12:36

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı gıyabında alenen hakaret" suçundan 7 bin 80 lira para cezasına çarptırıldı.


Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylığı  sırasında Karadeniz gezisi kapsamında 5 Haziran 2019’da Ordu programının ardından  İstanbul’a gitmek üzere geldiği Ordu-Giresun Havalimanı’ndaki VIP Salonu'nda  dönemin Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın  görülmesine devam edildi.
 
Ordu 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tarafların avukatları,  CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Seyit Torun, CHP Ordu  Milletvekili Mustafa Adıgüzel katıldı.
 
Müşteki avukatı Resul Yılmaz, sanığın önceki celsedeki savcı mütalaası  doğrultusunda cezalandırılmasını talep etti.
 
Önceki beyanlarını yineleyen sanık avukatları Sercan Polat ve Kemal  Polat, İmamoğlu'nun üzerine atılı suçu işlemediğini belirterek, beraatini istedi.
 
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Mahkeme heyeti,  sanık Ekrem İmamoğlu'na, "Kamu görevlisine karşı  görevinden dolayı gıyabında alenen hakaret" suçundan 354 gün karşılığı 7 bin 80  lira adli para cezası verdi.
 
Olay
 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Kocaeli  Valisi Seddar Yavuz'a Ordu Valiliği döneminde hakaret ettiği iddiasıyla dava  açılmıştı.
 
Davanın 2 Mart'ta görülen duruşmasında, cumhuriyet savcısı  mütalaasında, "Seddar Yavuz'a gıyabında ve olay yerinde bulunan tanıklarla  ihtilat ederek hakarette bulunduğu ve bu şekilde üzerine atılı 'kamu görevlisine  görevinden dolayı alenen hakaret' suçunu işlediği anlaşılmakla sanık Ekrem  İmamoğlu'nun TCK'nın 125/1, 125/3-a, 125/4 maddeleri gereğince  cezalandırılmasına, sanığın hapis cezası ile mahkumiyeti halinde TCK'nın 53/1  maddesinde yazılı bulunan hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar  verilmesi talep ve mütalaa olunur." ifadelerini kullanmıştı.
 

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