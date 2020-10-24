İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Covid-19 testi pozitif çıktı. Hastanede tedavi süreci başlayan İmamoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haberi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun şu ifadelerle duyurdu: "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) October 24, 2020
VALİ YERLİKAYA ACİL SİFALAR DİLEDİ
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koronavirüse yakalanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak, geçmiş olsun temennisinde bulundu. Vali Yerlikaya, görüşmeye ilişkin detayı sosyal medya hesabından "Covid-19 test sonucu pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Allah'tan acil şifalar dilerim." notuyla paylaştı.