İBB Anne Kart başvurusu nasıl yapılır? 0-4 yaş çocuklu annelere ulaşım ücretsiz!

0-4 yaş aralığında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 0-4 yaş aralığında çocuğu olan annelerin toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmasını sağlayan uygulaması başladı. Peki, Annelere ücretsiz ulaşım kartı başvurusu nasıl yapılır? Annelere ücretsiz İstanbulkart nasıl alınır? İBB Anne Kart başvurusu nasıl yapılır? İşte İBB Annelere ücretsiz İstanbulkart başvuru şartları...

İBB'nin 0-4 yaş aralığında çocuğu olan annelerin toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmasını sağlayan uygulaması başladı. Peki, Annelere ücretsiz ulaşım kartı başvurusu nasıl yapılır? Annelere ücretsiz İstanbul kart nasıl alınır? İBB Anne Kart başvurusu nasıl yapılır? İşte İBB Annelere ücretsiz İstanbulkart başvuru şartları...

0-4 yaş aralığında çocuğu olan annelerin toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmasını sağlayan uygulama başlıyor. 0-4 yaş (0-48 ay) aralığında çocuğu olan annelerin toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmasını içeren rapor Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında oy birliğiyle onaylanmıştı.

ANNELERE ÜCRETSİZ ULAŞIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

0-48 ay çocuğu olan anneler, 24 Temmuz itibariyle Anne Kart adı altında ücretsiz İstanbulkart (150 kontör içeren) alımları başladı. Anne Kart başvuruları internet üzerinden yapılabilecek.

Ücretsiz ulaşım için kartlar, İstanbulkart başvuru noktalarından veya https://www.istanbulkart.istanbul/anne-kart adresi üzerinden online başvuru ile alınabilecek.

ANNELERE ÜCRETSİZ İSTANBULKART BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

İBB ANNE KART NASIL ALINIR?

Anne Kart başvurusu tamamlandıktan sonra anneler en yakın İstanbulkart Başvuru Merkezi’nden Anne Kart’ını teslim alabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin almış olduğu 17 Temmuz tarihli karar doğrultusunda, İstanbul’da ikamet eden 0-4 yaş arası çocuk sahibi anneler, İstanbul il sınırları içerisinde toplu ulaşımda ücretsiz olarak seyahat edebilecekler.