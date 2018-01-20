İBB açıkladı; 30 gün sürecek çalışma yarın başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Metris Kavşağı'ndaki köprülü kavşak çalışmasının yarın başlayacağını açıkladı. 30 gün süreceği ve her iki istikametin sol şeritinin 200 metre boyunca daraltılacağı belirtelen İBB açıklaması şöyle:

İBB Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan Metris Kavşağı kuzey-güney yan yol ve köprülü kavşak inşaatı kapsamında, TEM Otoyolu üzerine gelecek araç geçiş köprüsünün orta ayak imalatlarının yapılabilmesi için 30 gün süreyle her iki istikamette 200 metre sol şerit yol daraltılacak.