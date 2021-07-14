İBB 278 zabıta alımı süreci devam ediyor!

İBB, 278 yeni zabıta alımı için başlattığı süreci devam ediyor. Açılan kadro sayısının 5 katı kadar adayın davet edildiği süreçte uygulama sınavları aşamasına geçildi. İlk sınavda 50 olan kadın zabıta kontenjanı ise bu kez 60 olarak belirlendi. Yönetmelikteki ölçütler uyarınca yürütülen sınav süreci 6 Ağustos’ta son bulacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilecek 278 zabıta personelinin alım süreci sürüyor. Açılan kadrolara yapılan başvurular ise sadece İstanbul ile sınırlı kalmadı. Türkiye’nin dört bir yanından yoğun bir başvuru alındı.

İşe alınacak kişi sayısının 5 katı aday ile başlatılan süreçte, ilk etapta, yazılı sınav yapıldı. KPSS puanlarına göre sınava hak girmeye kazanan adayların yazılı sınav sürecinin tamamı kamera kaydına alınarak, ölçme ve değerlendirme bilimine göre yürütüldü. Pandemi koşulları ve güvenlik tedbirleri son derece titizlikle uygulandı.

KADINLARA 60 KONTENJAN

Yazılının ardından 12 Temmuz ’da uygulama sınavları başladı. Uygulama sınavları, İBB Zabıta Müdürlüğü’nün Çırpıcı Ek Hizmet Binası'nda 6 Ağustos’a kadar sürecek. Ocak ayında gerçekleşen sınavda 50 olan kadın zabıta kontenjanı ise bu sınavla birlikte 60’a yükseltildi. Böylece İBB Zabıtası içinde kadın emeğinden daha etkin yararlanmanın yolu açıldı.

YÖNETMELİKTEKİ KRİTERLER UYGULANIYOR

Adayları yönetmeliklerdeki ölçütlere göre belirlediklerine dikkat çeken İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Nurcan Alan, “gençlere başarılar” diledi ve şu ifadelerde bulundu:

“Ülkemiz gerçekten zor şartlardan geçiyor. Şu an çok yüksek oranda işsizliğin olduğu, özellikle genç nüfusun işsiz olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bu fiziksel güçlerini ve beyin güçlerini kullanmaları gereken çağda işsiz bir sürü gencimiz var. Onlara, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak aynı zamanda iş imkânı sağlamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla. Kadrolarımız gençleşiyor günden güne. Bu yıl ikincisini yapmış olduğumuz zabıta sınavımız. Diğerine ocak ayında başlamıştık. Şu an temmuz ayındayız. Temmuz ayında ikinci sınavlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bütün gençlere başarılar diliyorum. Hayat hiç kolay değil ama onlar da tabi ki zoru başaracaklar. Sınavlarımız KPSS sınavlarına girmiş adaylardan, “turkiye.gov.tr” üzerinden başvuruları alınıyor. Aynı zamanda kadın kontenjanına da ağırlık veriyoruz. Birçok sınavımızda yaptığımız gibi bu sınavımızda da aynı şekilde kadın kontenjanlarımıza yer verdik.”