İBB 150 bin TL ödüllü yarışma düzenliyor! İBB yarışma başvurusu nasıl yapılacak? İBB Kentse Tasarım Yarışması şartları nelerdir?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 150 bin TL ödüllü yarışma başvurularının başladığını duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan ve Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda yarışma düzenleneceği belirtildi.

İBB 150 bin TL’lik Kentsel Tasarım Yarışması düzenleneceğini açıkladı. İBB tarafından yayımlanan duyuruda "Yarışma alanı İstanbul ili Kadıköy ilçesi Rasimpaşa, Osmanağa ve Caferağa mahalleleri içinde yer alan ve eklerde (halihazır dwg dosyasında) sınırları verilen alandır. Yarışmanın konusu verilen sınırlar içinde kentsel tasarım projesi hazırlanmasıdır." ifadelerine yer verildi.

İBB YARIŞMASINA KİMLER BAŞVURABİLECEK?

• TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın şehir plancısı, TMMOB Mimarlar Odası’nın mimar, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın peyzaj mimarı ve meslekten men cezalısı durumunda olmayan en az birer üyesini ekipte bulundurmak.

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.

• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekipteki bir üyenin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

• 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

YARIŞMA BAVŞURU VE SONUÇ İLAN EDİLME TARİHİ

• Yarışmanın İlanı : 29 Haziran 2020, Pazartesi• Son Soru Sorma Tarihi : 29 Temmuz 2020, Çarşamba

• Yanıtların İlanı : 5 Ağustos 2020, Çarşamba

• Projelerin Son Teslim Tarihi : 13 Ekim 2020, Salı

• Posta ile Teslim Alım için Son Tarih : 15 Ekim 2020, Perşembe

• Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi : 24 Ekim 2020, Cumartesi

• Kolokyum ve Ödül Töreni : 7 Kasım 2020, Cumartesi

150 BİN TL EŞ DEĞER ÖDÜL

• Eşdeğer Ödül 150.000 TL (3 adet)

• 1. Mansiyon 50.000 TL

• 2. Mansiyon 50.000 TL

• 3. Mansiyon 50.000 TL

• 4. Mansiyon 50.000 TL

• 5. Mansiyon 50.000 TL

Ayrıca satın almalar için 100.000 TL ayrılmıştır

Yarışmaya katılmak isteyenler 90 TL (Doksan Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır