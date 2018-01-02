02 Ocak 2018 Salı
İSTANBUL 
14°C / 8°C
GALERİ VİDEO
BIST 117.201 1.62 EURO 4,5330 -0.38
USD 3,7580 -0.63 ALTIN 158,390 -0.05
CANLI BORSA
TÜMÜ

İBB 1.6 milyar liralık ihaleyi iptal etti

02 Ocak 2018 Salı - 14:39 | Son Güncelleme : 02 01 2018 - 14:40

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kaynarca - Pendik - Tuzla Metrosu ihalesini iptal etti.


Alarko Holding bağlı ortaklığı Alsim Alarko'nun yer aldığı ortak girişimin 1.6 milyar lira bedelle sözleşme imzaladığı Kaynarca-Pendik-Tuzla metrosu inşaat ve elektromekanik sistemleri ihalesinin iptal edildiğini duyurdu.

Büyükşehir Belediyesi, Alarko Holding'e faksla gönderdiği yazıda söz konusu ihalenin iptal edildiğini bildirdi. Daha önce, Başakşehir-Sefaköy-Halkalı Havaray Hattı projesi de iptal edilmişti.

1.6 MİLYARA YAPACAKTI

Alsim Alarko'nun yüzde 50 hisseye sahip olduğu ortak girişim 2017 Nisan ayında imzaladığı sözleşme ile "Kaynarca-Pendik-Tuzla Metrosu İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri" projesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü'ne karşı taahhüt etmiş; sözleşme bedeli KDV hariç 1.6 milyar lira olarak duyurulmuştu.

İPTAL İŞLEMİ KAP'A BİLDİRİLDİ

Alarko Holding'den KAP'a yapılan açıklamada, söz konusu ihalenin iptal edildiğinin işveren idare tarafından bildirildiği belirtildi.

ETİKETLER

ibb ihale metro
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.