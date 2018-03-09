İbadi'den ortalığı karıştıracak hamle!

İbadi yapılan açıklamada bu kararın verilmesinde ülkede bulunan halkların çeşitliliği ve onların oluşturduğu gezici örgütlerin bir çatı altında toplamak olduğunu belirtti. Çoğunluğu İran destekli bu grupların askeriye bünyesine geçmesi ile birlikte onlarada Irak askeri ile eşdeğer maaş verilecek ve Irak yasaları dışına çıkamayacaklar.

Şii milisler Savunma Bakanlığı'na bağlı ordu mensupları tarafından kontrol edilecekler.

Seçimlere bir ay kala yayınlanan kararnamede askerlik hizmeti, askeri kurumlara ve askeri kolejler yasaları düzenlendi.

Reuters'in haberine göre yapılan bu düzenlemenin seçimlerde İbadi'nin Irak'ın Şii nüfusunun desteğini almak ve seçimlerden güçlü olarak çıkmak istemesi olarak yorumlandı.

İbadi'nin yaptığı bu düzenleme birçok Sünni Müslümanın tepkisine neden oldu Irak'ta faaliyet gösteren başta Haşbi Şa'bi gibi İran destekli Şii milisler DEAŞ ile mücadele adı altında Irak'ta bulunan Sünni popilasyonu azaltmak ve bölgede Sünni aşiretlerin etkisini kırmak için yüzlerce sivili katletti.