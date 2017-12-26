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İbadi'den kritik açıklama! Petrol gelirleri...

26 Aralık 2017 Salı - 20:49 | Son Güncelleme : 26 12 2017 - 20:49

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) ihraç ettiği petrol gelirlerinin oradaki memurların maaşlarını ödemeye yeteceğini söyledi.


İbadi, Bağdat'ta yaptığı haftalık basın toplantısında, IKBY'deki memur  maaşlarının merkezi yönetim tarafından ödenmesi konusunda IKBY hükümetine  memurların gerçek sayısını öğrenmek için iş birliği çağrısı yaptı.
 
"IKBY'nin bugüne kadar ihraç ettiği petrolden elde ettiği gelirler  memurların maaşlarını ödemeye yetecek." diyen İbadi, "IKBY, oradaki memur  sayısının Irak'taki memur sayısının yarısını oluşturduğunu iddia ediyor." diye  konuştu.
 
İbadi, IKBY'nin sınır kapıları ve havalimanları kontrolüyle ilgili,  "IKBY'deki güvenlik birimleriyle temasımız söz konusu. Onları, Bağdat'ta  toplantılara katılmaya çağırdık." dedi.
 
IKBY'nin Kerkük'ten ihraç ettiği petrol konusuna ilişkin İbadi,  "Kerkük petrollerinin ihracıyla ilgili herhangi bir nihai gelir hesabı elimize  ulaşmadı." ifadesini kullandı.
 
"Seçimler zamanında yapılacak"
 
"Hükümet, anayasa maddelerine bağlıdır. Seçimler zamanında (Mayıs  2018) yapılacak." bilgisini veren Irak Başbakanı İbadi, yüksek seçim  komiserliğinin genel ve yerel seçimlerin aynı günde yapılması için hazırlıklarını  tamamladığını kaydetti.
 
Ülkedeki ekonomik krize de değinen İbadi, gümrük kapılarından elde  ettikleri gelirlerin eski yıllara nazaran 3 kat arttığını sözlerine  ekledi. 

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Haydar el-İbadi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi petrol
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