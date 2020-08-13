Hyundai Yeni Elantra N Line geliyor

Geçtiğimiz ay çizimleri paylaşılan Elantra N Line, nihayet resmi olarak tanıtıldı. Güncel versiyona göre daha sportif bir yapıda olan N Line versiyonu, alçak ve geniş gövdesiyle güçlü bir duruş sergiliyor. N Line için özel bir tasarım ve performans artırıcı unsurlarla karakterize edilen Elantra, Hyundai’nin yüksek performanslı N markası tarafından geliştirildi. Elantra N Line, 1.6 litrelik GDI turboşarjlı benzinli motoruyla 201 beygir güç ve 265 Nm tork üretirken, altı ileri manuel veya yedi vitesli çift debriyajlı şanzıman (DCT) ile tercih edilebiliyor. Güçlendirilmiş motoruyla canlı bir sürüş deneyimi sunan otomobil, 18 inç çapındaki jantları, çok bağlantılı bağımsız arka süspansiyonu ve daha büyük fren diskleriyle üstün bir yol tutuş vaad ediyor.
Yakıt ekonomisi için Elantra Hybrid
Elantra’nın ekonomik versiyonu olan Hybrid ise öncelikli olarak Kore'de satışa çıkacak ve daha sonra diğer pazarlarda da müşterilerin beğenisine sunulacak. Elantra Hybrid, 1.6 litrelik GDI Atkinson çevrime sahip, dört silindirli benzinli bir motorla donatılıyor. Mıknatıs teknolojisine sahip elektrik motoru, arka koltukların altına yerleştirilmiş 1,32 kWh kapasiteli lityum iyon polimer pil ile çalışıyor. Bu pil ile birlikte 32 kW güç sunan elektrik motoru, 1.6 litrelik GDI motor ile kombine edildiğinde toplamda 139 beygir güç ve 265 Nm tork sağlıyor. Yüksek verimli elektrik motoru, düşük hızlarda anlık tork sağlayan ve daha yüksek hızlarda da ekstra güç desteği sağlayan elektrikli bir sürüş moduna sahip. Yeni Elantra N Line'ın ardından performans serisini daha da genişletmek isteyen Hyundai, çok yakın bir süre içerisinde 2.5 litrelik turboşarjlı Sonata N Line'ı da satışa sunmayı planlıyor.