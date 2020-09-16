Hyundai Tucson'da hibritler dikkat çekecek

Hyundai Motor Company online olarak gerçekleştirdiği global lansmanla yeni Tucson modelini tanıttı. lİlk kez 2004 yılında tanıtılan ve dünya çapında 7 milyondan fazla satılan Tucson, Avrupa pazarında da 1.4 milyon adet satış yaptı. Geçtiğimiz yıl Los Angeles AutoMobility Fuarı’nda tanıtılan Vision T Concept baz alınarak üretilen Yeni Tucson, kompakt SUV segmentinde yer alıyor. Tucson aynı zamanda hibrit, plug-in hibrit ve 48 volt hafif hibrit motor seçenekleriyle de Avrupa pazarındaki elektrikli otomobillere alternatif modeller sunacak. Aracın Türkiye'ye 2021 yılında gelmesi planlanıyor.

Küresel model

Hyundai’nin hemen hemen tüm pazarlarda sunduğu küresel bir model olan Tucson, birkaç farklı fabrikada aynı anda üretilecek. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa pazarı için Çekya’daki Nošovice fabrikasında üretilecek olan Tucson, EV’lerin haricinde benzinli ve dizel motorlarıyla yine bölgedeki favo modellerden biri olacak. Tucson ile ilgili olarak görüşlerini dile getiren Hyundai Avrupa Başkanı ve CEO 'su Michael Cole, "Hibrit, plug-in hibrit ve 48 volt hafif hibrit motor seçeneklerimizle, elektrikli modellere karşı olan ilgimizi ve tecrübemizi artırıyoruz.” dedi.

"Parametrik Dinamikler"

Genel olarak, selefinden daha büyük ve daha geniş bir gövdeye sahip olan Hyundai Tucson, eski nesline göre daha kaslı duruşu, sert ve keskin hatları ve dinamik oranlarıyla güçlü bir SUV imajı çiziyor. Modelin öne çıkan en büyük özelliği ise tasarımla bütünleşen yeni parametrik gizli far sistemi. Araç çalıştırıldığı zaman beliren farlar, ön bölümde güçlü bir izlenim sağlıyor. Yeni 10,25 inç AVN-T ekran, aracın kokpitini dolduruyor. Aracın bagaj kapasitesi seçilen motor ve güç aktarım sistemine bağlı olarak 33 ila 107 litre arasından artırılmış. Hyundai tarafından açıklanan hacim 620 litre ve koltuklar katlandığında da 1.799 litreye çıkabiliyor.

Yeni motorlar

Dört tekerlekten çekiş sistemiyle satışa sunulacak olan Tucson, isteğe bağlı olarak 4x2 seçeneğine de sahip olacak. Elektronik kontrollü süspansiyon sistemi (ECS), sürüş modlarına göre sertliğini ve rijitliğini değiştirebiliyor. Üç elektrikli motor ve dört farklı şanzıman seçeneğine sahip Tucson’da ayrıca iki adet içten yanmalı motor da var. Benzinli ve dizel motorlarla da satışa sunulacak aracın her kullanım amacına uyum göstermesi söz konusu. Güç vaad eden turbo benzinli ve her zamandakinden daha ekonomik dizel 48 volt hafif hibrit, kompakt SUV segmentinde rekabete katılacak. Ayrıca üç farklı hibrit seçeneği de aar. Araçta dikkat çeken en önemli motor ise 1.6 T-GDI Smartstream. Hyundai’nin Sürekli Değişken Valf Zamanla (CVVD) teknolojisi ile donatılan bu motor 265 PS güce sahip bir plug-in hibrit versiyon da sunmuş olacak. Bu yılın sonuna doğru Avrupa’da satışa sunulacak aracın önümüzdeki yıl daha sport N Line versiyonu da tanıtılacak.