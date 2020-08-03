Hyundai Tucson’a “Power” desteği. Geçtiğimiz günlerde Kona’nın Smart adlı yeni donanımını satışa sunan Hyundai Assan, şimdi de C-SUV segmentindeki Tucson’a yeni bir donanım seviyesi hazırladı. “Power Edition” adı verilen yeni versiyon, modelin performanslı motoru olan 177 beygirlik, benzinli turbo ünitesini taşıyor. “Power Edition”, 4x2 çekiş sistemine ve 7 ileri çift kavramalı DCT şanzımana sahip. C-SUV segmentinde artan benzinli motor talebini karşılayabilmek adına geliştirilen “Power Edition”, yalnızca tek bir donanım seviyesi olarak satışa sunulacak. Araçta Tucson’un 18 inç alüminyum alaşımlı jantları, elektrikli açılır panoramik cam tavanı ve 7 inç dokunmatik ekrana sahip multimedya eğlence sistemi göze çarpan özellikler olacak.Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “ Tucson SUV segmetine taze bir soluk getirDİ.. Bu doğrultuda, 2.000 adeti benzinli versiyon olmak üzere son 5 ayda toplam 8.000 adet Tucson satmayı hedefliyoruz” dedi.
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Hyundai Tucson’a “Power” desteği
03 Ağustos 2020 Pazartesi - 18:10 | Son Güncelleme : 03 08 2020 - 18:10