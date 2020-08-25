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Hyundai tek şarjla bin km'yi geçti

25 Ağustos 2020 Salı - 17:03 | Son Güncelleme : 25 08 2020 - 17:03

B-SUV modeli Hyundai Kona Electric tek şarjla 1.026 km yol yaptı.


Elektrikli ve hibrit modellerini artık IONIQ markası adı altında satacağını duyuran Hyundai,  elektrikli SUV modeli KONA EV ile önemli bir menzil aşaması kat etti. Hyundai Kona EV, fabrika verilerine göre full şarjlı batarya ile 484 km yol yapabiliyor. WLTP standartına göre belirlenen bu menzil, geçtiğimiz günlerde Almanya’da gerçekleştirilen bir test ile  aşıldı. Teknisyenler ve Auto Bild dergisi editörü tarafından Lausitzring pistinde kullanılan üç adet Kona  EV, 1.000 kilometreden fazla menzile ulaştı. Tüm elektronik konfor donanımları ve klimaları kapalı tutulan araçlarda çalışan tek donanım LED gündüz sürüş farları oldu. Bu donanım haricinde gereksiz elektrik tüketiminden kaçınılarak en yüksek menzil olan 1.026 km’ye ulaşıldı. Olabildiğinde uzun bir menzil yapmak için tam 35 saatini harcayan test pilotları, 29 derecenin üzerindeki sıcaklıkta saatte ortalama 29 ila 31 km/s maksimum hıza ulaşarak şehir içi trafiği canlandırmış oldular.  
 
 

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