Hyundai'nin 204 beygirlik i20'si yerli gelecek

Türkiye’de üretilen en güçlü otomobil lerden biri olması planlanan Hyundai i20 N çizgi ve performansını ii20 WRC ralli otomobilinden alacak. Markanın İzmit ’teki fabrikasında üretilecek Hyundai i20 N, FIA Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki (WRC) minimum ağırlık ile aynı değere sahip. Böylelikle, aracın doğrudan motorsporlarından geldiği anlaşılırken aynı zamanda önümüzdeki yıl üretilmesi beklenen Yeni i20 WRC’ye de ışık tutmuş oluyor.

Güçlendirilmiş motor

Hyundai i20 N, 1.6 litrelik turbo motoruyla dikkat çekecek. Güncel i20’den 10 mm alçak olan araç, dış tasarımında da aerodinamik olarak tamamen farklı formda sunulacak.Diğer i20 modellerindeki gibi ön LED farlar i20 N’de de yer alırken, karartılmış arka stoplar da adeta siyah bir elmasa benziyor. Gri mat renkli özel tasarım 18 inç alaşım jantlar, 215/ 40 R18 HN-Pirelli P Zero Hyundai N lastikler ve N markalı fren kaliperleriyle de sporcu kimlik tamamlanıyor.

B segmentinde 204 beygir

Sadece altı ileri (6MT) manuel şanzımanla sunulacak araç maksimum olarak 204 beygir güç üretiyor. Bu motor performansını 275 Nm tork ile perçinleyen otomobil, i20 WRC Coupe ile aynı yani 1190 kg ağırlığa sahip. Hyundai i20 N, 0-100 km/s arasını 6.7 saniyede tamamlarken aynı zamanda maksimum olarak 230 km/s hız yapabiliyor.