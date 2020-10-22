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Hyundai'nin 204 beygirlik i20'si yerli gelecek

22 Ekim 2020 Perşembe - 20:52 | Son Güncelleme : 22 10 2020 - 20:52

Hyundai'nin sportif otomobili i20 N 2021 ilk çeyreğinde İzmit’te üretilmeye başlanacak ve akabinde satışa sunulacak.


Türkiye’de üretilen en güçlü otomobillerden biri olması planlanan Hyundai i20 N çizgi ve performansını ii20 WRC ralli otomobilinden alacak. Markanın İzmit’teki fabrikasında  üretilecek Hyundai i20 N, FIA Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki (WRC) minimum ağırlık ile aynı değere sahip. Böylelikle, aracın doğrudan motorsporlarından geldiği anlaşılırken aynı zamanda önümüzdeki yıl üretilmesi beklenen Yeni i20 WRC’ye de ışık tutmuş oluyor.  
 
Güçlendirilmiş motor
 
Hyundai i20 N, 1.6 litrelik turbo motoruyla dikkat çekecek. Güncel i20’den 10 mm alçak olan araç, dış tasarımında da aerodinamik olarak tamamen farklı  formda sunulacak.Diğer i20 modellerindeki gibi ön LED farlar i20 N’de de yer alırken, karartılmış arka stoplar da adeta siyah bir elmasa benziyor. Gri mat renkli özel tasarım 18 inç alaşım jantlar, 215/ 40 R18 HN-Pirelli P Zero Hyundai N lastikler ve N markalı fren kaliperleriyle de sporcu kimlik tamamlanıyor. 
 
B segmentinde 204 beygir 
 
Sadece altı ileri (6MT) manuel şanzımanla sunulacak araç maksimum olarak 204 beygir güç üretiyor. Bu  motor performansını 275 Nm tork ile perçinleyen otomobil, i20 WRC Coupe ile aynı  yani 1190 kg ağırlığa sahip. Hyundai i20 N, 0-100 km/s arasını 6.7 saniyede tamamlarken aynı zamanda maksimum olarak 230 km/s hız yapabiliyor.  
 

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Hyundai sportif İzmit
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