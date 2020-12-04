Hyundai'ler artık yeni platformda üretilecek!

Hyundai Motor Group, geleceğin BEV (Battery Electric Vehicle) araçları için geliştirdiği yeni platformunu tanıttı. E-GMP adı verilen bu yeni platform, tamamen elektrikli modellerde kullanılacak. Hyundai, 2025 yılına kadar üreteceği 23 yeni modelin tümünde bu yeni platformu kullanmayı planlarken aynı zamanda dünya çapında da 1 milyon adetten fazla satış hedefliyor. Yeni platform, sürüş dinamiklerini ve modülerizasyonu ön planda tutuyor.

Esnek platform



Hyundai Motor Group Başkanı ve Ar-Ge Bölümü Başkanı Albert Biermann "Bugün önden çekişli Hyundai ve grubumuzdaki diğer markaların BEV modelleri, zaten kendi segmentlerinde en verimli otomobiller arasında yer alıyor. Arkadan itişli E-GMP ile teknolojik liderliğimizi, müşterilerimizin sürüş dinamikleri ve olağanüstü verimlilik beklentilerine göre genişletmiş oluyoruz" dedi. E-GMP, modülerleştirme ve standardizasyon yoluyla sedanlar, SUV'lar ve CUV'ler gibi çoğu araç segmentinde kullanılabiliyor ve modellerin daha hızlı ve daha esnek bir şekilde geliştirilmesine olanak tanıyor. Kısacası, esnek geliştirme sayesinde, amaca uygun özel modeller geliştirilebiliyor. Örneğin; bu platform ile ekonomi odaklı bir BEV araç üretilebilirken aynı zamanda yüksek performans isteyen müşteriler için de 3,5 saniyeden daha kısa sürede sıfırdan 100 km/s hıza ulaşan ultra hızlı bir model geliştirmek mümkün.



23 araç geliyor



E-GMP’nin yeni elektrik sistemi, güçlü bir motora ve EV invertöre sahip. Bu bileşenler, tek bir kompakt modüle entegre edilmiş. Yani, motorun maksimum hızını mevcut motorlara kıyasla yüzde 70'e kadar yükselterek güçlü bir performans sağlıyor. Yüksek performanslı motor, diğer motorlardan daha küçük ve aynı zamanda daha hafif. Böylelikle hem araç ağırlığı hem de yer bakımından çok verimli anlamına geliyor. Ağırlıklı olarak arkadan itişli bir yapıya sahip olan platform, isteğe bağlı olarak dört tekerlekten çekiş sistemine de izin verecek. E-GMP, Hyundai Motor Group'un piyasaya çıkış tarihleri kesinleştirilmiş 11 BEV araç dahil olmak üzere toplam 23 BEV modelinde kullanılacak. Bu yolda 2025 yılına kadar dünya çapında 1 milyondan fazla elektrikli araç satmayı hedefleyen Hyundai, BEV vizyonunun bir parçası olarak 'IONIQ ' markasını geçtiğimiz Ağustos ayında açıklamıştı. Bu yeni marka altında, üç özel model hazırlayan Hyundai, önümüzdeki yıl tanıtacağı IONIQ 5 ve IONIQ 6 haricinde 2024'e kadar da IONIQ 7'yi gün yüzüne çıkaracak.