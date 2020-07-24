Hyundai Assan, B-SUV segmentindeki temsilcisi Kona için yeni bir donanım seviyesi geliştirdi. Temmuz ayının ikinci yarısında satışa sunulan “Smart” adlı donanım seviyesinde 18 inç alüminyum alaşımlı jantlar, elektrikli açılabilir cam tavan ve 7 inç Multimedya Eğlence & Sesli Kontrol Sistemi (Bluetooth) yer alıyor. Araçta sunulan arka park sensörü, arka görüş kamerası ve arka kol dayama gibi özellikler de giriş seviyesine eklenen donanımlar olarak sıralanıyor. Smart şimdilik sadece 1.6 lt dizel motor ve 7 ileri DCT şanzımanla satın alınabilecek.
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Hyundai Kona'ya "Smart" versiyon
24 Temmuz 2020 Cuma - 19:32 | Son Güncelleme : 24 07 2020 - 19:32
Sadece dizel motorla satılacak "Smart" versiyon, giriş ile en üst donanım seviyesi arasında yer alıyor.
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