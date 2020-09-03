Hyundai Kona’ya makyaj

Hyundai, SUV segmentindeki iddiasını sürdürmek için Kona modelini makyajlayarak geliştirdi. Kona , ilk kez 2017 yılında piyasaya sunuldu. Avrupa ’da bugüne dek 228 bin adetten fazla sattı. İlk B-SUV modelini Kona Electric adıyla satışa sunan Hyundai 2019’da hybrid seçeneğini de pazara sürdü. Şimdi ise 48 volt hafif hibrit teknolojisine yer veriyor.

Değişiklikler yapıldı

Aracın yeni tip ızgarası, N Line versiyona özel olarak üretiliyor. Normal versiyona göre aşağıya doğru uzanan ön tampon, daha geniş hava açıklıklarıyla donatılmış. Arka tampon, gövdeye kontrast bir renkle sunulurken daha büyük bir difüzör ile aerodinamizmi sağlamaya çalışıyor. İç mekanda tek tonlu siyah N Line renk paketi ile satışa sunulacak olan otomobilde kumaş, deri veya süet koltuklar bulunuyor.

198 beygirliki yeni 1.6 motor

Hyundai SmartStream yeni 1.6 litrelik benzinli turbo motor, 177 yerine artık 198 beygir güç üretiyor. Bu performanslı üniteyi 7 ileri çift kavramalı şanzımanla yürüten Hyundai, hem iki tekerlekten hem de dört tekerlekten çekişli varyasyonlarda satışa sunuyor.Daha fazla yakıt verimliliği için 48 voltluk hafif hibrit teknolojisini de sunan Hyundai, standart olarak 136 PS'lik 1.6 litrelik Smartstream dizel ve 120 PS'lik 1.0 litrelik T-GDI Smartstream benzinli motorla satışa başlayacak. Müşteriler, 48 volt hafif hibrit teknolojisini isteğe bağlı olarak 7 ileri DCT veya 6iMT şanzıman ile tercih edebilecek.Yeni KONA, 1,6 litre GDI motor ve 141 PS kombine güce sahip Hybrid versiyonla da tercih edilebilecek.

Yıl sonu gelecek

Kona Hybrid, 32 kW’lik elektrik motorla donatılırken bu de gücünü 1.56 kWh lityum polimer pilden alıyor. Araç yıl sonuna doğru Avrupa ve eş zamanlı olarak Türkiye’de satışa sunulacak. Hybrid ise 2021'in ilk çeyreğinde bayilerdeki yerini alacak.