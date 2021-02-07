Hyundai KONA 198 beygire çıktı!

Hyundai KONA, 1.0 litre benzinli ve 1.6 litre dizel 48V Hafif Hibrit motor seçeneğinden sonra şimdi de en güçlü versiyon olan 1.6 litrelik T-GDi motora kavuştu. N Line ve Smart olmak üzere, iki farklı donanım seçeneğiyle sunulan bu performanslı motor, Yeni KONA’yı sınıfının en güçlü modeli haline getiriyor. Hyundai KONA 1.6 T-GDi 7DCT Smart 314.600 TL, 1.6 T-GDi 7DCT N Line ise 346.800 TL’lik etiketle satışa sunuldu. 0'dan 100 kilometre hıza 7.7 saniyede çıkan otomobil Türkiye’de sadece 4x2 çekiş sistemi ve 7 ileri çift kavramalı şanzıman (DCT) ile satışa sunuluyor.

5.6 lt yakıt tüketimi



1600-4500 devirler arasında maksimum olarak 265 Nm tork üretiyor. Bu teknik özelliklerle 210 km/s hıza ulaşabilen otomobil, performanslı olmasına rağmen 100 km’de ortalama olarak 5.6 litre yakıt tüketiyor. Yeni KONA, boyutları itibariyle önceki versiyona göre 40 mm daha uzun ve daha geniş. Bu artışla beraber daha şık ve dinamik bir görünüm sunuyor. Otomobilin iç mekanında da N Line logolu koltuklar, vites topuzu ve aksesuarlar dikkat çekiyor.