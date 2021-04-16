Hyundai Elantra 231.5 bin TL’den yola çıktı!

Hyundai’nin dünyada en çork sattığı model Elantra yenilendi. Öncelikli olarak Amerika, Kore, Çin ve diğer Asya pazarları göz önünde bulundurularak hazırlanan aracın Türkiye’deki hedefi sportif ve aynı zamanda farklı bir tasarım çizgisine sahip sedan araç isteyen bireysel müşterilere ulaşmak. Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel ,”Geleneksel çizgilerden ve birbirine benzer modellerden sıkılan müşterilerimize daha farklı duruş sergileyen, hem cesur hem de modern bir otomobil sunmanın tam zamanı. Sadece Elantra değil, arkaya arkaya satışa sunacağımız sıradışı ve estetik modellerimizle iddiamızı artırıyoruz” dedi.

4 kapılı Coupe



Hyundai mühendisleri ve tasarımcıları, Elantra'yı dört kapılı bir coupe görünümüne dönüştürmek için altıncı nesle göre daha uzun, daha alçak ve daha geniş bir form tercih ettiler. Otomobilin uzunluğu 30 mm ve dingil açıklığı da 22 mm artarken toplam genişlik ise 25 mm artırılmış. Yükseklik 10 mm alçalırken ön kaput ise neredeyse 50 mm geriye doğru kaydırılmış. Bu küçük değişiklikler, aracın şeklini önemli ölçüde değiştirirken kabin içerisinde de etkili olmuş.Bagaj hacmi, bir önceki jenerasyona göre 16 litre daha fazla alan sunarak tam 474 litreye çıkıyor. Arka sıradaki diz mesafesi de yine bir önceki modele göre 58 mm daha fazla. Yani rahat bir yolculuk için toplam 964 mm’lik bir değer sunuyor.



Yakıt ekonomisi ön planda



Elantra Türkiye’de ilk etapta tek motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. Araç, 1.6 litre atmosferik beslemeli motora ve CVT şanzımana sahip. CVT’ye ek olarak, 6 ileri manuel şanzıman sadece Style donanım seviyesinde sunuluyor. Yakıt ekonomisi ve optimum verimlilik vaad eden bu motor, 123 beygir gücünde. Üstten çift eksantrikli motor, çok noktadan enjeksiyonlu yakıt püskürtme sistemi (MPI) özelliğine sahip. 5 farklı donanım seviyesiyle satılan otomobilin lansmana özel başlangıç fiyatı 231.500 TL. Sportif ve dinamik bir görünüşe sahip otomobilin en üst donanım seviyesi olan Elite Plus ise 410.000 TL.