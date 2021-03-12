Hyundai'den yeni MPV!

Hyundai’nin yeni MPV modeli STARIA, fütüristik tasarım öğeleri ile dikkat çekiyor. Çok Amaçlı Araç (MPV) segmentindeki STARIA, adını aerodinamik tasarım özelliklerine referans olarak uzay biliminden alıyor ve böylece tamamen geleceğin bir vizyonu olarak lanse ediliyor. Araç hem iş hem de aile kullanımı için ideal bir otomobil olarak pazara sunulacak. STARIA Premium ise normal MPV modellere göre daha lüks bir görünüm ve daha farklı bir his sunuyor. Geleceğin en büyük gereksinimlerinden biri olan mobiliteyi bir sonraki seviyeye taşıyan araç, sportif kullanım özellikleri ve üst düzey konfor donanımlarıyla sadece belirli pazarlarda satışa sunulacak. Hyundai Motor Company araç ile ilgili daha fazla ayrıntıyı önümüzdeki haftalarda açıklayacak.