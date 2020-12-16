Hyundai'den dev yatırım!

Yeni projelere 55.2 milyar dolar yatırım yapacak olan Hyundai Motors daha önce açıkladığı 2025 Stratejisi güncellendi.

Hyundai Motor Company’nin ilk kez 2019’da duyurduğu Strateji 2025’te önemli güncellemeler yapıldı. Strateji 2025’in Akıllı Mobilite Araçları ve Akıllı Mobilite Hizmetleri kollarında şirket değer zinciri ve ürünlerini güçlendirecek. Ayrıca veri bazlı araçlarıyla hizmetlerini sağlayacak dijital dönüşümü hızlandıracak. Tüm çalışmalara 55,2 milyar dolar bütçe aktarılacak. Öte yandan Hyundai Motor Company’de kıdemli başkan yardımcısı görevini üstlenen Jaehoon (Jay) Chang, şirketin başkan ve CEO’su olarak görevlendirildi.

Elektrikli Araçlar



İlk kez IONIQ 5 ile 2021’de başlayacak yeni elektrikli araç programı dahilinde 2025’e gelindiğinde yılda 560 bin adet elektrikli araç satılması planlanıyor. Hyundai, E-GMP platformu kullanılarak hazırlanan 12 adet yeni batarya elektrikli araç tanıtmayı amaçlıyor. 2030’dan itibaren öncelikli olarak ABD, Avrupa ve Çin gibi öncelikli pazarlarda batarya elektrikli araç adetlerini artırmayı hedefleyen Hyundai, tüm büyük global pazarlardaki model yelpazesini elektriklendirmeyi planlıyor.

Hyundai’nin ilk planları arasında 2026 itibariyle hibrit motorlu hava kargo aracı olan İnsansız Hava Sistemi’ni (UAS) tanıtmak yer alıyor. Ardından şehiriçi operasyonlara yönelik hazırlanmış UAM modelini 2028 itibariyle tanıtıp, 2030’lara gelindiğinde de yakın şehirler arasında bölgesel hava mobilitesini sunmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda UAM’ler ilk gelişim anından itibaren seri üretime uygun olarak tasarlanacak. 2022’den itibaren 3. Seviye otonom sürüş teknolojisine sahip araçları sunmayı amaçlayan Hyundai, aynı zamanda 4 ve 5. Seviye otonom teknolojilerini piyasaya sunmak amacıyla dünya çapındaki firmalarla ortaklık kurmaya devam edecek.