Huzursuz bacak sendromu tedavi edilebilir!

Huzursuz bacak sendromu nörolojik bir bozukluktur. Huzursuz bacak sendromu; bacakları hareket ettirmek için güçlü bir dürtü ile birlikte bacaklarda hoş olmayan hislere neden olur. Çoğu insan için rahatladığında veya uyumaya çalışırken bu dürtü daha yoğundur.

Huzursuz bacak sendromlu kişiler için en ciddi endişe, uykuyu engellemesi, gündüz uykululuk ve yorgunluğa neden olmasıdır. Huzursuz bacak sendromu ve uyku yoksunluğu, tedavi edilmediği takdirde depresyon dahil olmak üzere diğer sağlık sorunları için sizi riske sokabilir.

Her yaşta ortaya çıkabilir, ancak genellikle orta yaş veya sonrasında daha şiddetli olur. Kadınların hastalığa yakalanma olasılığı erkeklerden iki kat daha fazladır.

Hastaların en az yüzde 80'inin periyodik uzuv uyku semptomu adı verilen ilgili bir durumu vardır. Bu hastalık, uyku sırasında bacakların seğirmesine veya sarsılmasına neden olur. Her 15 ila 40 saniyede bir olabilir ve tüm gece boyunca devam edebilir. Ayrıca uyku yoksunluğuna da yol açabilir.

Huzursuz bacak sendromu, tedavisi olmayan ömür boyu süren bir durumdur, ancak ilaç semptomları yönetmeye yardımcı olabilir.

Semptomları nelerdir?

Huzursuz bacak sendromunun en belirgin semptomu, özellikle hareketsiz otururken veya yatakta uzanırken, bacaklarınızı hareket ettirme dürtüsüdür. Bacaklarınızda karıncalanma, itme veya çekme hissi gibi olağandışı hisler de hissedebilirsiniz. Hareket, bu hisleri hafifletebilir.

Hafif huzursuz bacak sendromunuz varsa, semptomlar her gece ortaya çıkmayabilir. Ve bu hareketleri huzursuzluk, gerginlik veya strese bağlayabilirsiniz. Daha şiddetli durumlarda görmezden gelinmesi zordur. Sinemaya gitmek gibi en basit etkinlikleri zorlaştırabilir. Uzun bir uçak yolculuğu da zor olabilir.

Hastalar uykuya dalmakta veya uykuda kalmakta sorun yaşayabilirler çünkü semptomlar geceleri daha kötüdür. Gündüz uyku hali, yorgunluk ve uykusuzluk, fiziksel ve psikolojik sağlığınıza zarar verebilir.

Semptomlar genellikle vücudun her iki tarafını da etkiler, ancak bazı kişilerde yalnızca bir tarafta bulunur. Hafif vakalarda semptomlar gelip gidebilir. Ayrıca kollar ve baş da dahil olmak üzere vücudun diğer kısımlarını da etkileyebilir. Birçok hasta için semptomlar yaşla birlikte kötüleşir.

Hastalar genellikle semptomları hafifletmek için hareketi kullanır. Bu, zemini hızlandırmak veya yatakta dönüp dönmek anlamına gelebilir. Bir partnerle yatarsa, huzursuz bacak sendromuna sahip kişiler onların uykusunu da bozabilir.



Neden olur?

Hastalığın tam sebebi bilinmemektedir. Genetik bir yatkınlık ve çevresel bir tetikleyici olabilir. Hastaların yüzde 40'ından fazlasının aile öyküsü vardır. Aslında, huzursuz bacak sendromu ile ilişkili beş gen varyantı vardır. Ailede ortaya çıktığında, semptomlar genellikle 40 yaşından önce başlar. Kan testleri demir seviyesinin normal olduğunu gösterse bile, hastalıkla ile düşük demir seviyeleri arasında bir bağlantı olabilir.

Beyindeki dopamin yolaklarındaki bir bozulma ile bağlantılı olabilir. Parkinson hastalığı da dopamin ile ilgilidir. Bu, Parkinson hastalarının çoğunda neden huzursuz bacak sendromlu olduğunu açıklayabilir. Her iki durumu tedavi etmek için aynı ilaçlardan bazıları kullanılır. Bunlar ve diğer teoriler üzerine araştırmalar devam etmektedir. Kafein veya alkol gibi belirli maddelerin semptomları tetiklemesi veya yoğunlaştırması mümkündür.

Nasıl tedavi edilir?

İlaç tedavisi huzursuz bacak sendromunu iyileştirmez, ancak semptomların yönetilmesine yardımcı olabilir. Demir eksikliği varsa, giderilmesi sağlanabilir. Tedavi için uzman bir doktordan fiziksel tıp desteği alabilirsiniz.

Özellikle akşamları uzun süre hareketsiz oturmaktan kaçınmalısınız. Öğleden sonra yürüyüşü olsa bile her gün biraz egzersiz yapmaya çalışabilirsiniz. Yatmadan önce bacaklarınıza masaj yapın veya bacak germe egzersizleri yapabilirsiniz. Sizi rahatsız ettiklerinde bacaklarınızda sıcak veya soğuk kullanmayı deneyebilirsiniz. Düzenli bir uyku programına bağlı kalmalısınız. Antihistaminikler, kafein, sigara ve alkolden uzak durmalısınız.