Gazetevatan.com » Gündem » Türkiye'nin koronavirüs gerçeği! İşte Ortaköy Mezarlığı...
Türkiye'nin koronavirüs gerçeği! İşte Ortaköy Mezarlığı...
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ankara'daki Ortaköy Mezarlığı, hüzünlü hikayelere tanıklık ediyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle, her gün yüzlerce insan sevdiklerine veda etmek zorunda kalıyor. Salgının en çok etkilediği şehirlerden Ankara'da da vefat sayılarındaki artış sürüyor.