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Türkiye'nin koronavirüs gerçeği! İşte Ortaköy Mezarlığı...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ankara'daki Ortaköy Mezarlığı, hüzünlü hikayelere tanıklık ediyor.

Türkiye'nin koronavirüs gerçeği! İşte Ortaköy Mezarlığı... Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle, her gün yüzlerce insan sevdiklerine veda etmek zorunda kalıyor. Salgının en çok etkilediği şehirlerden Ankara'da da vefat sayılarındaki artış sürüyor. 
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