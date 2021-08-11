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Huylu huyundan vazgeçmiyor! Mehmet Ali Erbil iki hemşireyle kumarhaneye gitti
Uzun süre sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, kötü günleri geride bıraktı. Yeniden hayata karışan ünlü şovmene, davetli olarak gittiği Belarus’taki kumarhanede iki hemşire refakat etti.
Üç yıl önce evinin banyosunda düştükten sonra kaldırıldığı hastanede kaçış sendromu rahatsızlığı nükseden ve aylarca yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, şimdilerde yazın tadını çıkarıyor.