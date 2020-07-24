Hutbede kılıç geleneği nedir? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş minbere kılıç ile çıktı!

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden ibadete açılmasına karar verilen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi resmen açıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'sinde hutbe için minbere kılıç ile çıktı. Osmanlıdan kalan bu geleneğe göre eski camii imam hatipleri, cuma ve bayram hutbeleri için minbere kılıçla çıkıyor. Peki, Hutbede kılıç geleneği nedir? Hutbede kılıç geleneği ne anlama geliyor? Hutbe kılıç geleneği...

86 yıl sonra ibadet açılan Ayasofya Camii'nde ilk namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'sinde hutbe için minbere kılıç ile çıktı. Osmanlıdan kalan bu geleneğe göre eski camii imam hatipleri, cuma ve bayram hutbeleri için minbere kılıçla çıkıyor. Peki, Hutbede kılıç geleneği nedir? Hutbede kılıç geleneği ne anlama geliyor? Hutbe kılıç geleneği...

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 86 yıl sonra müslümanların ibadetine açıldı.

Tarihi ana tanıklık yapmak isteyen pek çok kişi gece saatlerinden itibaren caminin çevresine gelmeye başladı. Saat 13.07 itibariyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin minarelerinden 4 farklı müezzin önce sala okudu.

Minerelerden yükselen selaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Fatiha Süresi ve Bakara Suresi'nin ilk 5 ayetini okudu ve Türkçe dualar edildi. Ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi minarelerinden 4 müezzin ezan okudu ve ilk namaz eda edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'sinde hutbe için minbere kılıç ile çıktı.

HUTBEDE KILIÇ GELENEĞİ NEDİR? HUTBE KILIÇ GELENEĞİ NE ANLAMA GELİYOR?

Edirne’deki eski camide, 6 asırdır devam eden gelenek halen yaşatılıyor. Osmanlıdan kalan bu geleneğe göre eski camii imam hatipleri, cuma ve bayram hutbeleri için minbere kılıçla çıkıyor.

Türk tarihinde kılıç kuşanmanın ayrı bir önemi vardır. Merasimler düzenlenir, o an bir bakıma ölümsüzleştirilir. Tarihteki Türk devletlerinde ve Osmanlı İmparatorluğunda bu anın anlamı daha da bir özeldir. Padişahların kılıç kuşanma merasimleri, onların yönetimi devraldıkları, hükümdarlıklarını ilan ettikleri anlamına geliyor.

Osmanlı imparatorluğunda devlette hükümranlığın alameti olarak görülen kılıç kuşanma merasimlerinin yapıldığı mekanlar zaman zaman camiler olmuştur. O camilerden biri de, Osmanlı'ya başkentlik yapmış olan Edirne’deki Eski Camii'dir. Kılıç geleneği, kuşanma anlamında olmasa da asırlardır sembolik olarak yaşatılıyor bu camide. Cuma günleri ve bayram namazlarında hutbeye kılıçla çıkılıyor.

Eski Camide hutbede kılıç taşımanın tabi ki taşıdığı bir mesaj var. Hatta o mesajda kılıcı hangi elle tutacağının dahi özel anlamı sözkonusu. Sağ ele alınan Kılıç, “kullanma” niyetini ortaya koyuyor ve düşmanı korkutmayı amaçlıyor. Hutbelerde kılıç sol ele alınıyor. Bu da, dosta güven verme amacını taşıyor.

Emir Sultan Çelebi tarafından 1403 yılında yapımına başlanan eski cami, Çelebi Sultan Mehmet zamanında, 1414 yılında tamamlandı. 1749 yılında yangından, 1752 yılında da Edirne depreminden zarar gören ve 1. Mahmut döneminde tamirat gören cami, Mimar Sinan tarafından yapılan Türk-İslam sanatının en önemli eserlerinden Selimiye Camisi'nin karşısında yer alıyor.