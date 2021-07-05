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Husumetli iki ailenin bıçak ve sopalı kavgası: 1'i ağır 5 yaralı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) |  05 Temmuz 2021 Pazartesi - 1:06 | Son Güncelleme : 05 07 2021 - 1:06

İzmir Konak ilçesinde husumetli olan iki aile arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.


OIay, saat 20.30 sıralarında Ballıkuyu semti 1108 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile, bıçak ve sopalarla kavöga etti. Olayda 2 kişi bıçakla yaralanırken, 3 kişi ise sopayla ve darp neticesinde yaralandı. Kavganın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada bıçaklanma sonucu ağır yaralanan Orhan A. ve hafif yaralanan Şükrü A., Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, sopa ve darp neticesinde yaralanan Sedat Y., Gülsüm Y. ve Vedat Y. çevre hastanelere kaldırıldı. Polis iki ailenin kavgasına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı. Öte yandan, hastanede tedaviye alınan Orhan A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

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İzmir Konak kavga
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