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Hüsnü Çalmuk'un cezası belli oldu

AA |  16 Ekim 2020 Cuma - 20:37 | Son Güncelleme : 16 10 2020 - 20:37

FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen Ergenekon davasının hakimlerinden Hüsnü Çalmuk, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


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FETÖ Hüsnü Çalmuk ihraç
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