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Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü İHA imha edildi

AA |  03 Ekim 2021 Pazar - 1:35 | Son Güncelleme : 03 10 2021 - 1:35

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.


Koalisyon güçlerinin Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SPA'da yer alan  açıklamalarında, Husi milislerin, ülkenin güneybatısındaki Hamis Muşayt bölgesine  patlayıcı yüklü bir İHA gönderdiği belirtildi.
 
Söz konusu İHA'ların etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada,  koalisyon güçlerinin uluslararası hukuka uygun bir şekilde sivilleri korumak için  gerekli önlemleri aldığı ifade edildi.
 
Husiler tarafından henüz olaya ilişkin açıklama yapılmadı.
 
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler  ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.
 
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin  denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri  ise mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
 
İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini  balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.
 

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