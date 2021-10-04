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Husilerin balistik füze saldırısında 2 çocuk öldü, 33 sivil yaralandı

AA |  04 Ekim 2021 Pazartesi - 0:29 | Son Güncelleme : 04 10 2021 - 0:29

Yemen'de İran destekli Husilerin Marib iline balistik füzeli saldırısında 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 33 sivilin yaralandığı belirtildi.


Yemen resmi ajansı SABA'nın Marib'teki yerel kaynaklara dayandırdığı  habere göre, Husiler, Marib'in kuzeyinde sivil nüfusun yer aldığı Er-Ravda  Mahallesini, balistik füzelerle hedef aldı.
 
Füze saldırısında 2 çocuk yaşamını yitirdi, 4'ü kadın, 5'i çocuk 33  sivil yaralandı, bölgedeki 12 ev zarar gördü.
 
Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
 
Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, daha önce yaptığı  açıklamada, bölge halkının yanı sıra sığınmacıların da bulunduğu yoğun nüfusa  sahip Ravda Mahallesinin İran yapımı 3 balistik füzeyle hedef alındığını  duyurmuştu.
 
Saldırıda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu, ölü ve yaralıların  olduğunu belirten İryani, bazı evlerin de hasar aldığı bilgisini paylaşmıştı.
 
Yemen hükümeti, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, Husilerin, savaşın  başladığı 2014'ten bu yana Marib'e 300'ü aşkın füze saldırısı düzenlediğini  belirtmişti.
 
Yemen'de meşru hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma  Bakanlığı karargahının yanı sıra petrol ve doğal gaz yataklarının bulunduğu  Marib'i ele geçirmek isteyen Husiler, Şubat 2021'den bu yana bölgeye yönelik  saldırılarını artırdı.
 
Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana  ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki  koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine  destek veriyor.
 

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Yemen İran Husi
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