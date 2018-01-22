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Husiler'den askeri geçit törenine saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı

AA |  22 Ocak 2018 Pazartesi - 16:10 | Son Güncelleme : 22 01 2018 - 17:27

Yemen'de Husilerin ülkenin güneybatısındaki Taiz kentine düzenlediği roket saldırısında ilk belirlemelere göre 11 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.


Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Husiler Taiz'in güneyindeki  Maafir bölgesinde bulunan El-Hayyami Askeri Kampı'na Katyuşa roketleri ile  saldırdı. Askeri geçit töreni sırasında düzenlenen saldırıda sivil ve askerlerden  11 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.
 
Saldırıda hayatını kaybeden siviller arasında uydudan yayın yapan  "Belkıs" televizyonunun bir kameramanının da olduğu belirtilirken, "Rusya  el-Yevm" televizyonunun bir muhabirinin de yaralandığı ve durumunun ciddi olduğu  kaydedildi.
 
Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı saldırıdan sağ kurtuldu
 
Öte yandan Husilerin roketli saldırısı sırasında Dışişleri Bakan  Yardımcısı Tuğgeneral Ali Nasır el-Haşa'nın da askeri geçit törenini izlemek için  El-Hayyami Askeri Kampı'nda bulunduğu belirtildi.
 
Dışişleri Bakan Yardımcısı Haşa ve beraberindeki yetkililerin  saldırıdan sağ kurtulduğu aktarıldı.
 
Yemen'de Husiler ile meşru hükümet güçleri arasındaki çatışmalar  yaklaşık üç yıldır devam ediyor.
 

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