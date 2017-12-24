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Husiler 120 kişiyi serbest bıraktı

AA |  24 Aralık 2017 Pazar - 15:10 | Son Güncelleme : 24 12 2017 - 15:10

Yemen'de Husiler, eski cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlısı güçlerden 120 kişiyi serbest bıraktı.


Husilere yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, başkent Sana'da ay  başında çıkan silahlı çatışmalarda alıkonulan Salih yanlılarından 120 kişi  serbest bırakıldı.
 
Husilerin devlet işlerinin idaresi için kurduğu, uluslararası toplum  tarafından tanınmayan Yüksek Siyasi Konsey'in söz konusu kişiler hakkındaki af  kararı sonrasında bu adımın atıldığı belirtildi.
 
Yemen'de 2014'ten bu yana meşru yönetim güçlerine karşı ortak silahlı  eylemler düzenleyen Husiler ile Salih yanlıları arasında bir süredir anlaşmazlık  yaşanıyordu. Bu anlaşmazlık, kasım ayı sonunda taraflar arasında şiddetli  çatışmalara dönüşmüş, eski Yemen Cumhurbaşkanı Salih de 4 Aralık'ta Sana'dan  güneydeki Senhan ilçesine giderken yolda Husiler tarafından pusuya düşürülerek  öldürülmüştü.
 
Salih'in daha önce başkanlık ettiği Genel Halk Kongresi, çok sayıda  yönetici ve mensubunun bu süreçte Husiler tarafından alıkonulduğunu  bildirmişti.
 
  
 

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